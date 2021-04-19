Фото ⟩ В Латвии открылся первый TikTok-дом

TikTok-дом - это специальное место, где живут творческие люди, которые постоянно заняты созданием контента для социальной сети TikTok. День и ночь участники проекта задействованы в съемках и монтаже материала, который позже уже видят множество пользователей этой социальной сети по всей Латвии, а также за ее пределами.

ФОТО: Пресс-фото

На данный момент в доме проживают 6 блогеров, и все они активно снимают контент как для своих личных аккаунтов, так и для официального профиля дома. Сегодня в рядах дома рижский пранкер Андрей, уличный интервьюер Том, танцоры Ксения и Гоша, а также харизматичные блогеры Эля и Катя.

Аудитория всех участников Fam3 House на сегодняшний день составляет более 300 тысяч подписчиков. В Сети TikTok-команда превзошла отметку в 9 миллионов по просмотру одного ролика. В профилях блогеров есть более 20 видео, которые набрали миллион просмотров.

ФОТО: Пресс-фото

"Мы усердно работаем над созданием нового материала. Все происходит в очень дружественной обстановке. Некоторые уже давно были знакомы, а кто-то познакомился здесь и сразу влился в коллектив, так как для этого созданы все условия. Нам нет еще месяца, а у проекта уже есть свои поклонники, которые постоянно нам пишут, присылают подарки и снимают видео рядом с нашей территорией. Сегодня мы плотно ведем переговоры о сотрудничестве с латвийскими спортсменами, представителями латвийского шоу-бизнеса, различными местными и иностранными блогерами. Ну и, конечно же, ищем новые таланты для нашего дома", - заявил один из основателей Fam3 House Роман Ноздрин.