Пт, 23.04.2021
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Алексей Навальный

Видео ⟩ Юрий Кушпело о Covid-19 и вакцинации: "Я устал бояться. Я не хочу больше бояться"

Латвийский актер, в прошлом телеведущий и диктор Первого Балтийского канала Юрий Кушпело стал гостем редакции RUS TVNET. В рамках кампании "2 миллиона причин сделать прививку" он признался, почему считает вакцинацию от коронавируса необходимой и не боится побочных реакций.

1 апреля в Латвии стартовала информационная кампания "2 миллиона причин сделать прививку". Истории и рассказы, включенные в нее, позволяют нам узнать доводы каждого из нас о том, почему вакцинация - это шаг на пути к возвращению в обычный ритм жизни. 

К происходящему сейчас в мире Юрий Кушпело относится с огромным чувством возмущения:

"Я возмущен, что так долго и так далеко мы зашли", - сказал бывший телеведущий. 

Он полагает, что впереди у жителей Латвии еще несколько тяжелых месяцев. Но потом, когда основная часть населения страны будет привита, а также будет ужесточен контроль над въезжающими в нашу страну, "тогда должно все поправиться и мы расстанемся с этими ненавистными масками", считает Юрий Федорович. 

Юрий Кушпело уверен, что тогда мы сможем встречаться с друзьями, ходить в театры и просто посидеть в кафе и выпить кофе. Сейчас жители нашей страны, и не только нашей, год находятся на расстоянии друг от друга и ведут общение через гаджеты и различные приложения. 

"Хочется уже доверительного общения, когда и на ушко что-то можно своим близким шепнуть. Конечно, хочется увидеться со своими родственниками, с которыми по понятным причинам увидеться нельзя, и обнять их", - признается он. 

Что касается самого большого аргумента для вакцинации от коронавируса, то здесь Юрий Федорович  высказался словами героя пьесы Миллера "Это случилось в Виши": "Я устал бояться. Я не хочу больше бояться". 

Поэтому он совершенно спокойно в нужный день (публикация вышла уже после того, как Юрий Кушпело привился от Covid-19) "оголит свою руку", чтобы получить первую прививку от коронавируса, а после и вторую. Хотя его семья переболела Covid-19 и у всех есть антитела, но он отмечает, что "антитела очень быстро падают и вы становитесь беззащитными", тем более что Юрий Федорович находится в приоритетной группе. 

Если говорить о страшных слухах и новостях о побочных реакциях, то здесь Юрий Кушпело смело отвечает, что она может быть на любое лекарство. Но польза от прививки превышает возможные побочки. Кроме того, он предусмотрел все и в день вакцинации они с супругой будут находиться дома и никуда не поедут. Потому что неизвестно, как организм отреагирует. Конечно, о дежурстве скорой помощи речь не идет:

"Но мы готовы к этому", - заметил он. 

Юрий Кушпело подчеркнул, что перед вакцинацией предусмотрен обязательный осмотр врача. После вакцинации также необходимо провести в стенах центра еще какое-то время, чтобы врачи отпустили человека, понимая, что ему ничего не грозит. 

В момент беседы Юрий Федорович вспомнил старый мультфильм "Как бегемот боялся прививок". Ему особо запал в душу вариант на латышском языке. Особенно ответ бегемота на вопрос о том, было ли ему больно: "Nē. Čik, un viss!" ("Нет. Чик, и все!" - перев. ред.). К вакцинации от коронавируса он относится достаточно легко:

"Это не больная процедура. А бояться последствий не стоит. Надо довериться нашим медикам. И верить своему организму, что он примет эту вакцину и будет бороться с этим ковидом, если он вдруг к нам пристанет!".

СПРАВКА RUS TVNET

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Напомним, в пятницу и субботу, 23-24 апреля, в нескольких крупных центрах вакцинации жители из открытых на данный момент приоритетных групп получат возможность пройти вакцинацию вакциной Pfizer/BioNTech, предварительно зарегистрировавшись и выбрав конкретное место и время на manavakcina.lv.

В случае возникновения вопросов о работе центров жителям предлагается обращаться по бесплатному информационному телефону вакцинации 8989.

Подробнее >>> В пятницу и субботу приоритетные группы смогут вакцинироватьcя Pfizer

Согласно публичной информации на 21 апреля, для вакцинации против Covid-19 использовано 220 870 вакцин, 35 522 дозы получены людьми с хроническими заболеваниями, 92 175 доз - населением старше 60 лет, 64 075 доз - медицинскими работниками, 12 401 доза - работниками центров социальной помощи.

На данный момент открыта следующая приоритетная группа.

Видео: TVNET GRUPA называет свои причины для получения прививки от Covid-19

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