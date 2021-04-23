Видео ⟩ Юрий Кушпело о Covid-19 и вакцинации: "Я устал бояться. Я не хочу больше бояться"

1 апреля в Латвии стартовала информационная кампания "2 миллиона причин сделать прививку". Истории и рассказы, включенные в нее, позволяют нам узнать доводы каждого из нас о том, почему вакцинация - это шаг на пути к возвращению в обычный ритм жизни.

К происходящему сейчас в мире Юрий Кушпело относится с огромным чувством возмущения:

"Я возмущен, что так долго и так далеко мы зашли", - сказал бывший телеведущий.

Он полагает, что впереди у жителей Латвии еще несколько тяжелых месяцев. Но потом, когда основная часть населения страны будет привита, а также будет ужесточен контроль над въезжающими в нашу страну, "тогда должно все поправиться и мы расстанемся с этими ненавистными масками", считает Юрий Федорович.

Юрий Кушпело уверен, что тогда мы сможем встречаться с друзьями, ходить в театры и просто посидеть в кафе и выпить кофе. Сейчас жители нашей страны, и не только нашей, год находятся на расстоянии друг от друга и ведут общение через гаджеты и различные приложения.

"Хочется уже доверительного общения, когда и на ушко что-то можно своим близким шепнуть. Конечно, хочется увидеться со своими родственниками, с которыми по понятным причинам увидеться нельзя, и обнять их", - признается он.

Что касается самого большого аргумента для вакцинации от коронавируса, то здесь Юрий Федорович высказался словами героя пьесы Миллера "Это случилось в Виши": "Я устал бояться. Я не хочу больше бояться".

Поэтому он совершенно спокойно в нужный день (публикация вышла уже после того, как Юрий Кушпело привился от Covid-19) "оголит свою руку", чтобы получить первую прививку от коронавируса, а после и вторую. Хотя его семья переболела Covid-19 и у всех есть антитела, но он отмечает, что "антитела очень быстро падают и вы становитесь беззащитными", тем более что Юрий Федорович находится в приоритетной группе.

Если говорить о страшных слухах и новостях о побочных реакциях, то здесь Юрий Кушпело смело отвечает, что она может быть на любое лекарство. Но польза от прививки превышает возможные побочки. Кроме того, он предусмотрел все и в день вакцинации они с супругой будут находиться дома и никуда не поедут. Потому что неизвестно, как организм отреагирует. Конечно, о дежурстве скорой помощи речь не идет:

"Но мы готовы к этому", - заметил он.

Юрий Кушпело подчеркнул, что перед вакцинацией предусмотрен обязательный осмотр врача. После вакцинации также необходимо провести в стенах центра еще какое-то время, чтобы врачи отпустили человека, понимая, что ему ничего не грозит.