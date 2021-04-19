На меры поддержки во время кризиса Covid-19 планируется дополнительно выделить 126,5 млн евро

На сегодняшний день Службе госдоходов (СГД) на предоставление помощи пострадавшим во время кризиса Covid-19 предприятиям и работникам выделено 320 млн евро. С начала этого года до 6 апреля налогоплательщикам выделена помощь в размере 235,79 млн евро, для дальнейших выплат материальной поддержки СГД доступны 84,2 млн евро.

Принимая во внимание то, что в среднем за один рабочий день выплачивается поддержка в размере примерно 5,5 млн евро, Минфин полагает, что предоставленного финансирования хватит примерно до 27 апреля.