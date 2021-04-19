На меры поддержки во время кризиса Covid-19 планируется дополнительно выделить 126,5 млн евро
Министерство финансов предлагает выделить на меры поддержки во время кризиса Covid-19 дополнительные 126,5 млн евро.
Министерство финансов предлагает выделить на меры поддержки во время кризиса Covid-19 дополнительные 126,5 млн евро.
На сегодняшний день Службе госдоходов (СГД) на предоставление помощи пострадавшим во время кризиса Covid-19 предприятиям и работникам выделено 320 млн евро. С начала этого года до 6 апреля налогоплательщикам выделена помощь в размере 235,79 млн евро, для дальнейших выплат материальной поддержки СГД доступны 84,2 млн евро.
Принимая во внимание то, что в среднем за один рабочий день выплачивается поддержка в размере примерно 5,5 млн евро, Минфин полагает, что предоставленного финансирования хватит примерно до 27 апреля.
Для обеспечения налогоплательщикам непрерывной помощи до середины этого года Минфин предложит правительству во вторник принять решение о выделении СГД дополнительного финансирования в размере 126,5 млн евро из бюджетной программы "Средства для непредвиденных случаев".