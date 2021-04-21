Ср, 21.04.2021
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Вадим Кобзев, адвокат Алексея Навального

ВИДЕО ⟩ Латвийская группа Astro'n'out представила официальную песню ЧМ по хоккею

Ровно месяц остаётся до старта чемпионата мира по хоккею в Риге, и именно сегодня состоялась презентация официальной песни и видеоклипа турнира под названием For Glory and Joy. Об этом сообщает IIHF.

В этом году организаторы турнира доверили написание песни для чемпионата мира популярной латвийской группе Astro'n'out.

"Большая честь представить официальную песню для такого важного события! Песня о пути к победам, и мы надеемся, что с посылом этой композиции сможет себя ассоциировать всё хоккейное сообщество и каждый слушатель, который ежедневно ставит перед собой вызовы для новых достижений", - сказала солистка группы Мара Упмане-Холштейн.

Доволен сотрудничеством с группой Astro'n'out и руководитель оргкомитета чемпионата мира по хоккею Эдгар Бунцис, который выразил надежду, что результат авторов станет хитом среди хоккейных болельщиков.

Напомним, чемпионат мира по хоккею пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня.

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