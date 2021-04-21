ВИДЕО ⟩ Латвийская группа Astro'n'out представила официальную песню ЧМ по хоккею

В этом году организаторы турнира доверили написание песни для чемпионата мира популярной латвийской группе Astro'n'out.
"Большая честь представить официальную песню для такого важного события! Песня о пути к победам, и мы надеемся, что с посылом этой композиции сможет себя ассоциировать всё хоккейное сообщество и каждый слушатель, который ежедневно ставит перед собой вызовы для новых достижений", - сказала солистка группы Мара Упмане-Холштейн.
Доволен сотрудничеством с группой Astro'n'out и руководитель оргкомитета чемпионата мира по хоккею Эдгар Бунцис, который выразил надежду, что результат авторов станет хитом среди хоккейных болельщиков.
Напомним, чемпионат мира по хоккею пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня.