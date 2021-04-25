Видео ⟩ Наталья Подольская: "Очень многим "Фабрика", наверное, немножко сломала судьбу"

Наталья Подольская признается, что она спокойный человек. Она не любит скандалы и старается избегать их. Ей также не нравится, когда из какого-то высказывания раздувают скандальную новость. Артистка считает, что сейчас "растаптывать" человека стало модно.

"У меня очень известный муж", - подчеркивает она.

Наталья не уверена, стоит ли ей подогревать свою популярность настолько, чтобы перебить популярность супруга. Подольской не хочется все время быть в тени известного мужа. Уже с 9 лет она профессионально занимается музыкой.

Артистка тепло вспоминает период участия в "Фабрике звезд 5". Проект подарил ей заветную популярность, но слишком быстро произошла ее встреча с Владимиром Пресняковым. Они вместе уже 16 лет.

"Я считаю, что мой пик карьеры еще впереди", - сказала Подольская.

Она не знает, затормозил ли ее карьеру этот брак. Конечно, она пережила волну хейта и слухов о том, что ее чувства к Преснякову неискренние. Десять лет назад ее это задевало, а сейчас уже нет. Многие знаменитости тогда их союз не одобряли.

"Я тыл для него, как и он для меня", - подчеркивает Наталья.

Подольская не ревнует супруга к Кристине Орбакайте. Они с ней не дружат, но знакомы. При этом у нее очень теплые отношения с сыном Орбакайте и Преснякова Никитой.

"Очень многим "Фабрика", наверное, немножко сломала судьбу. Ну не всех же ты помнишь", - отметила Наталья.

Она призналась, что с Аллой Пугачевой у нее отношения не сложились еще на "Фабрике звезд". Примадонна полагала, что Наталья очень "правильная" и ей не хватает какой-то "чертовщинки".

По мнению певицы, на слуху осталась только небольшая группа выпускников пятого сезона: Юлианна Караулова, Виктория Дайнеко, Михаил Веселов, Мигель. С ними она продолжает общаться. Но Подольская считает, что "Фабрика" - это круто.

"В конце 90-х - начале 2000-х появилось много фанерных групп, солистки с длинными ногами и шикарным бюстом пели песенки. Это были хиты, их все любили, но голоса у девиц не было. Потом появилась "Фабрика", а вместе с ней и голоса, живое исполнение, радость для слуха. Свершилась эдакая музыкальная революция. Помню, что артисты постарше стали очень волноваться за свои ниши", - вспоминает Подольская.

Особенно певица благодарна проекту за песню "Поздно", которую она исполнила на отчетном концерте. Продюсеры предполагали, что композиция может стать хитом. Для этого номера ей наняли отдельного стилиста и отдельного визажиста. Специально был заказан хрустальный рояль.

"Это был чудесный период жизни", - отмечает Наталья.

На проекте Подольской было не очень легко. Первые недели она плакала, понимала, что она не нужна была ни Фадееву, ни Матвиенко. У нее уже тогда был контракт с Виктором Дробышем. Другие участники к ней не очень хорошо относились. Многие считали, что она там по блату.

"Между прочим, с тех пор у меня очень большое убеждение: по блату - не значит, что без таланта. Таланту нужно помогать", - подчеркнула Наталья.

В итоге она дошла до финала "Фабрики звезд" и заняла третье место.