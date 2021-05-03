Главное за 3 мая ⟩ Отказ Дании от Johnson & Johnson и соглашение между странами Балтии, Украиной и Польшей

События дня:

Президенты стран Балтии, Украины и Польши подписали декларацию о сотрудничестве. В этом документе главы государств обязались поддерживать развитие региона на базе основополагающих демократических ценностей: свободы граждан, суверенитета стран, демократии, принципов правового государства, равенства и солидарности.

Еврокомиссия в понедельник, 3 мая, предложила позволить въезжать в Евросоюз гражданам третьих стран, полностью вакцинированным какой-либо из признанных блоком вакцин от Covid-19. Стоит отметить, что российская вакцина от Covid-19 "Спутник V" на территории Евросоюза пока что не утверждена, таким образом, в случае одобрения данного предложения привитые этой вакциной воспользоваться нововведением не смогут.

Министерство внутренних дел (МВД) продолжает работу по внедрению Информационной системы поддержки уголовной разведки в Латвии и в настоящее время готовит проект постановления, предусматривающий объем информации, которая должна быть включена в систему, в том числе информация о псевдонимах лиц, собственности и связях с организованной преступностью.

В понедельник к 13 часам порывы северного ветра в Риге достигли 19 метров в секунду (м/с) в центре города, 21 м/с в Даугавгриве и 22 м/с на Кундзиньсале. Порывы до 19 м/с зарегистрированы в Айнажи и Бауске.

За 6,9 миллиона евро продают виллу бывшего владельца Рижской каучуковой фабрики Йохана Вилхельма Минделя в Агенскалнсе. Особняк находится у сада Кобес недалеко от пруда Марас и квартала Калнциема, а также Агенскалнского рынка. Площадь трехэтажного здания составляет 1830 квадратных метров, а площадь окружающего его сада - 13 916 квадратных метров. В объявлении сказано, что вилла - одно из первых каменных жилых зданий в Пардаугаве, его архитектором был Эдмунд фон Тромповский.

В понедельник, 3 мая, движение на Яунциема гатве в Риге было перекрыто ​​из-за аварии грузовика. Движение уже восстановлено.

Коронавирус:

За прошедшие сутки выявлено 203 новых случая Covid-19, доля положительных тестов - 7,9%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей составляет 441,2 случая. Было госпитализировано 49 пациентов с Covid-19, а общее число больных коронавирусом в стационарах увеличилось с 631 до 656. 13% из всех госпитализированных в тяжелом состоянии.

С понедельника на сайте manavakcina.lv любой житель Латвии в возрасте старше 18 лет может выбрать удобные место и время вакцинации от Covid-19, и в настоящее время доступно более 21 700 записей. Возможности записаться на прививку будут постепенно пополняться. С понедельника кабинеты вакцинации и крупные центры будут активнее открывать запись на сайте manavakcina.lv.

В понедельник в Латвию доставлено 79 560 доз вакцины Pfizer/BioNTech от Covid-19. Это самая большая поставка вакцин этого производителя в Латвию с начала вакцинации. Все полученные вакцины будут распределены и в крупные центры вакцинации, и в медучреждения и практики семейных врачей.

Правительство Дании решило отказаться от использования вакцины от Covid-19, производимой американской компанией Johnson & Johnson. Причина такого решения правительства - опасение, что в редких случаях вакцина может вызвать образование тромбов. По той же причине Дания ранее отказалась использовать AstraZeneca.

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