Видео ⟩ Первый тизер специального выпуска сериала "Друзья"

Ролик появился на YouTube-канале HBO Max. Премьера назначена на 27 мая.

Напомним, о съемках спецвыпуска ситкома "Друзья" было объявлено в феврале 2020 года. Предполагается, что это будет не полноценный эпизод сериала, а разговорное шоу. В нем примут участие исполнителеи главных ролей: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер.

Показ выпуска должен был состояться раньше, но был отложен из-за пандемии коронавируса.

В ролике актеры сериала просто идут в темноте спинами к камере. В свою очередь, канал HBO рассказал, что в спецвыпуске появятся гости: певец Джастин Бибер, корейская группа BTS, актер Кит Харингтон, футболист Дэвид Бекхэм и правозащитница Малала Юсуфзай.

Тизер уже посмотрели свыше 1,6 миллиона раз.

Сериал "Друзья", который выходил с 1994 по 2004 год считается одним из самых популярных в истории телевидения.