Пт, 14.05.2021
"Я приведу вам пример из жизни нашего ресторана - многие годы подряд, когда гость резервировал стол, он говорил: "Очень хочу сесть с видом на море, посадите меня туда и туда", но последние полгода было так, что мы говорили: "Извините, но этот мусорник уже занят". Лаурис Алексеев, ресторатор, совладелец ресторана 36. līnija
Лаурис Алексеев, ресторатор, совладелец ресторана 36. līnija

Видео ⟩ Первый тизер специального выпуска сериала "Друзья"

"Друзья" ФОТО: https://www.instagram.com/_schwim_/

В Сети опубликован первый тизер спецвыпуска сериала "Друзья", снятого через 17 лет после окончания последнего сезона.

Ролик появился на YouTube-канале HBO Max. Премьера назначена на 27 мая.

Напомним, о съемках спецвыпуска ситкома "Друзья" было объявлено в феврале 2020 года. Предполагается, что это будет не полноценный эпизод сериала, а разговорное шоу. В нем примут участие исполнителеи главных ролей: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер.

Показ выпуска должен был состояться раньше, но был отложен из-за пандемии коронавируса.

В ролике актеры сериала просто идут в темноте спинами к камере. В свою очередь, канал HBO рассказал, что в спецвыпуске появятся гости: певец Джастин Бибер, корейская группа BTS, актер Кит Харингтон, футболист Дэвид Бекхэм и правозащитница Малала Юсуфзай.

Тизер уже посмотрели свыше 1,6 миллиона раз. 

Сериал "Друзья", который выходил с 1994 по 2004 год считается одним из самых популярных в истории телевидения.

Видео: тизер спецвыпуска сериала "Друзья"

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