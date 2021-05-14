Видео ⟩ Первый тизер специального выпуска сериала "Друзья"
В Сети опубликован первый тизер спецвыпуска сериала "Друзья", снятого через 17 лет после окончания последнего сезона.
В Сети опубликован первый тизер спецвыпуска сериала "Друзья", снятого через 17 лет после окончания последнего сезона.
Ролик появился на YouTube-канале HBO Max. Премьера назначена на 27 мая.
Напомним, о съемках спецвыпуска ситкома "Друзья" было объявлено в феврале 2020 года. Предполагается, что это будет не полноценный эпизод сериала, а разговорное шоу. В нем примут участие исполнителеи главных ролей: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер.
Показ выпуска должен был состояться раньше, но был отложен из-за пандемии коронавируса.
В ролике актеры сериала просто идут в темноте спинами к камере. В свою очередь, канал HBO рассказал, что в спецвыпуске появятся гости: певец Джастин Бибер, корейская группа BTS, актер Кит Харингтон, футболист Дэвид Бекхэм и правозащитница Малала Юсуфзай.
Тизер уже посмотрели свыше 1,6 миллиона раз.
Сериал "Друзья", который выходил с 1994 по 2004 год считается одним из самых популярных в истории телевидения.
Видео: тизер спецвыпуска сериала "Друзья"