Пн, 17.05.2021
Вирус нас уже не оставит. Поэтому сегодняшняя вакцинация от Covid-19 не будет последней. Томас Мертен, председатель Постоянной комиссии Германии по вакцинации
Томас Мертен, председатель Постоянной комиссии Германии по вакцинации

Во вторник сборные начнут тренировки в новом ледовом холле стадиона "Даугава"

Кандидаты в сборную Латвии по хоккею ФОТО: lhf.lv

Во вторник сборные по хоккею приступят к тренировкам в ледовом холле стадиона "Даугава" перед матчами чемпионата мира, сообщил агентству LETA заместитель госсекретаря Министерства образования и науки, директор департамента спорта Эдгар Северс.

Он рассказал, что хоккейные сборные разных стран "отбыли" срок самоизоляции и готовы приступить к тренировкам перед ЧМ. Все команды строго соблюдают "принцип пузыря", чтобы поддерживать режим безопасности во время Covid-19.

Как отметил Северс, к чемпионату готовы и игровые арены - Олимпийский спортивный центр и "Арена Рига". Лёд подготовлен для нужд чемпионата, но его реальное качество будет проверяться тренировочным процессом и нагрузкой на лёд.

В свою очередь решение о возможности разрешить полностью вакцинированным людям на месте наблюдать за играми чемпионата мира должен принять Кабинет министров.

Северс отметил, что этот вопрос обсуждался, но решение не было принято, поскольку действующие правила предусматривают, что чемпионат должен проходить без присутствия зрителей.

Как сообщалось ранее, ледовый холл стадиона "Даугава" был сдан в эксплуатацию в пятницу, 14 мая.

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