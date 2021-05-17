Во вторник сборные начнут тренировки в новом ледовом холле стадиона "Даугава"

Он рассказал, что хоккейные сборные разных стран "отбыли" срок самоизоляции и готовы приступить к тренировкам перед ЧМ. Все команды строго соблюдают "принцип пузыря", чтобы поддерживать режим безопасности во время Covid-19.

Как отметил Северс, к чемпионату готовы и игровые арены - Олимпийский спортивный центр и "Арена Рига". Лёд подготовлен для нужд чемпионата, но его реальное качество будет проверяться тренировочным процессом и нагрузкой на лёд.

В свою очередь решение о возможности разрешить полностью вакцинированным людям на месте наблюдать за играми чемпионата мира должен принять Кабинет министров.

Северс отметил, что этот вопрос обсуждался, но решение не было принято, поскольку действующие правила предусматривают, что чемпионат должен проходить без присутствия зрителей.