Детали трагической прогулки на лошадях в Бебербеки: ожидается "единственная зацепка", которая помогла бы полиции

Обе женщины отмечают, что подозреваемыми могут быть те же люди, которые пришли к ним вскоре после ЧП, чтобы спросить, все ли в порядке, потому что после этого два человека ушли, взяв с собой веревки.

Портал Apollo.lv связался с Дартой, которая подтвердила, что об инциденте было написано заявление в Государственную полицию.

Она также отмечает, что в настоящее время ожидает, возможно, "единственную зацепку" - видеозапись из дома в поселке Либери недалеко от места происшествия, где, вероятно, проехал предполагаемый автомобиль Audi, который упомянула пострадавшая на Facebook.

Пострадавшая в беседе с Apollo.lv признается, что до сих пор переживает случившееся и находится в легком шоке.

"Я очень надеюсь, что полиция сможет найти некоторые улики, потому что все, что у нас есть, - это только история..." - говорит Дарта. 2

Что случилось в Бербеки?

"Слава Богу, Санта не получила серьезных травм, но лошадь больше не вернуть, - говорит Дарта, - в этот момент, когда произошло падение, на краю дороги стояла светлая Audi, в которой сидели парень с девушкой. Парень подошел спросить, в порядке ли мы".

"В этом ужасе, который я видела своими глазами, в этом ненормальном страдании я не смогла адекватно отреагировать и зафиксировать то, как лошадь ногой зацепилась за веревку, и этих "героев", которым хватило наглости бессовестно забрать доказательства и убежать, не вызвав скорую помощь.

Я сняла веревку с лошади, и когда я хотела снять ее на камеру, этот парень схватил веревку, сел в машину и уехал... " - рассказала девушка. 2

Она отмечает, что в последнее время стала актуальной проблема природного парка Бебербеки и ведется борьба за то, чтобы люди не могли ездить на квадроциклах и мотоциклах для мотокросса на территории этого природного парка. Вероятно, эту веревку натянули через дорогу, чтобы бороться с любителями покататься, пишет Дарта.

Дарта просит отозваться очевидцев происшествия, особенно двух молодых людей, которые передвигались на светлой Audi.

Это не первый случай, когда в лесах Латвии произошел смертельный случай из-за намеренно натянутой веревки.

Уже сообщалось, что в январе в Мадонском крае, врезавшись в протянутый через дорогу трос, погиб водитель квадроцикла.

Управлявший квадроциклом мужчина 1974 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия.