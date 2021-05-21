Янис Зузанс сообщил о разводе с женой после 40 лет совместной жизни
Миллионер, владелец игорных залов, меценат Янис Зузанс и его жена меценат и коллекционер Дина Зузане решили развестись после 40 лет совместной жизни.
Миллионер, владелец игорных залов, меценат Янис Зузанс и его жена меценат и коллекционер Дина Зузане решили развестись после 40 лет совместной жизни.
В беседе с порталом Apollo.lv Янис Зузанс рассказал, что в настоящее время начался официальный процесс развода между ним и его женой Диной: "Мы договорились, что после развода мы останемся хорошими друзьями, потому что в нашем браке родились две дочери".
При разводе паре придется делить имущество и миллионы. Летом прошлого года Дина Зузане рассказала журналу Pastaiga, что никогда не считала, что бизнес и деньги относятся только к Янису, у них все общее. В базе Lursoft содержится информация о том, что в 2010 году Дина и Янис Зузанс заключили брачный договор, который предусматривает раздел всего имущества.
Пара поженилась в январе 1986 года, но их отношения начались гораздо раньше. На протяжении многих лет Янис и Дина посещали премьеры оперы и балета, а также другие светские мероприятия, презентации и концерты, а также искусство. Они также являются одними из самых популярных меценатов в Латвии.
Супруги скупо рассказывают о своей супружеской жизни на публике, не вдаваясь в личные подробности. В браке у них родились две дочери - Элина Яневица и Кристине Зузане, которые вместе со своими родителями также занялись популяризацией и поддержкой искусства.
Напомним, 10 сентября свои двери открыл новый арт-центр Zuzeum. Это не только новый центр для творчества, но и дом частной коллекции семьи Зузансов.
Основанный в 2017 году Zuzeum - это инвестиция коллекционеров и меценатов Дины и Яниса Зузансов в художественную инфраструктуру Латвии и Балтии. Цель его создания - популяризация латвийского искусства в международном контексте, создание места для переговоров и культурного обмена. Новые помещения и выставочные залы сделают коллекцию Зузансов доступной для широкой публики.