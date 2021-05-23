Звездные страсти ⟩ Мирослава Карпович и Павел Прилучный расстались, а Алеся Кафельникова ждет ребенка?

Мирослава Карпович и Павел Прилучный расстались?

О том, что звездная пара рассталась, заговорили подписчики Карпович после ее публикации в Instagram.

Мирослава появилась на снимке в черной вуали и без кольца на пальце, которое, по слухам, подарил ей именно Прилучный. Фото актриса сопроводила размышлениями о жизни.

"Вопрос всем: вот попытайтесь хорошенько вспомнить тот самый переломный момент, когда вы обрели веру в себя как в красивого человека, добивающегося своей цели?" - спросила актриса у фолловеров.

Напомним, не так давно Мирослава Карпович и Павел Прилучный впервые стали выходить на публику вместе. При этом девушка постоянно красовалась в кадре с кольцом на пальце, которое напоминало обручальное.

Кроме того, недавно Мирослава дала интервью, в котором заговорила о своем возлюбленном.

Вероятно, это всего лишь слухи, ведь некоторые желтые издания вопреки слухам о расставании по-прежнему в ожидании скорого бракосочетания звезд. Как вы думаете? Свадьбе быть?

Алеся Кафельникова ждет ребенка

На этой неделе многочисленные Telegram-каналы опубликовали снимки, после появления которых заговорили, что знаменитая российская модель Алеся Кафельникова беременна.

Слухи о том, что Алеся скоро станет мамой, появились уже давно. Модель пришла на праздник звездного стилиста Алеко Надиряна. Там были Анастасия Решетова и Лиза Пескова. Лиза сняла сторис, на которые попала и беременная Кафельникова. Платье у нее было свободного кроя, но журналисты все разглядели.

Впервые о беременности Алеси Кафельниковой заговорили еще в декабре прошлого года. В конце февраля слухи неофициально подтвердила светская львица Надя Сказка, но тогда сама Алеся все опровергла.

Напомним, у 22-летней Алеси Кафельниковой роман с 34-летним руководителем рекламного агентства Георгием Петришиным, который еще в прошлом году был женихом Светланы Ходченковой.