Фото ⟩ В Латвии снят фильм за 1,7 миллиона евро, в котором играет Микки Рурк

В картине снимался и Роберт Неппер, а также продюсеры и актеры из Латвии.

Фильм создан при поддержке краудфандинговой платформы Crowdestor, в него были вложены 1,7 миллиона евро, которые были привлечены от 2 тысяч инвесторов со всей Европы.

В то время, когда съемки во многих странах мира были ограничены или невозможны из-за мер эпидемиологической безопасности, в Латвии ограничения не создавали существенных препятствий для создания фильма. Возможность для представителей латвийской киноиндустрии участвовать в создании конкретного проекта появилась благодаря инвесторам крауд-инвестиционной платформы Crowdestor.

Warhunt - военный триллер о Второй мировой войне. Кадры из фильма снимались в Латвийском этнографическом музее под открытым небом, а также в Лигатненских лесах и пещерах, Болдерае и других местах. Всего в создание фильма инвесторы вложили около 1,7 миллиона евро. Съемки фильма заняли около полугода, столько же - монтаж и обработка фильма.

Продюсер "Forma Pro Films" Максим Павлов, отметил, что фильм, полностью созданный в Латвии, позволил поработать с крупными звездами из США. По его мнению, этот фильм донесет до мира имя Латвии в киноиндустрии, показывая достижение местных актеров, продюсеров и других специалистов, задействованных в фильме.

"Warhunt" ФОТО: publicitātes

В проекте приняли участие латвийские актеры, такие как Дайнис Грубе, Рихард Леперс, Юрис Дьякандов и Иева Сеглиня. Продюсеры фильма - Игорь Пронин и Юлия Зайцева из Латвийской ассоциации продюсеров "Forma Pro Films".