Видео ⟩ Женщина из Огайо в лотерее для вакцинированных выиграла миллион долларов

22-летняя девушка живет в предместье Цинциннати. Она участвовала в лотерее штата для привитых от коронавируса, цель которой - способствовать вакцинации против Covid-19.

"Я всегда выбирала вакцинацию против разных болезней. Это было довольно легкое решение пойти и получить вакцину как можно быстрее, - сказала девушка. - Я призываю всех получить вакцину против Covid-19. Если недостаточно выигрыша в миллион долларов, я не знаю, что еще нужно".

Бугенске находилась в четырехчасовой поездке в Кливленд, когда у нее зазвонил телефон и ей сообщили потрясающую новость. Она думала, это шутка. Но это было не так.

Когда информация стала публичной, ее телефон не переставал звонить.

"Я кричала так громко, что родители думали, что я плачу или что что-то не так, - рассказывает молодая женщина. - И когда я начала кричать, что я выиграла миллион долларов и стану миллионером, они заставили меня успокоиться и убедиться, что это не шутка".