Видео ⟩ Почему выступление Ольги Бузовой в Волгограде обернулось скандалом?

Скандальная фотография

Началось все со скандальной фотографии, которая вызвала жаркое обсуждение в Сети. Приехав в Волгоград, Ольга сделала снимок в боди на фоне собора Александра Невского и площади, где находится обелиск защитникам Сталинграда.

Эта фотография не оставила людей равнодушными. Многие фолловеры посчитали ее неприличной.

Ольга Бузова ФОТО: buzova86

Короткое выступление и странный монолог

В Волгограде Бузова должна была выступать на фестивале ParkSeason Fest вместе с Даней Милохиным. Мероприятие собрало около тысячи человек, среди которых было много несовершеннолетних. СМИ сообщают, что звезда появилась на сцене на час позже заявленного времени.

Перед публикой Ольга предстала в откровенном наряде. Она якобы спела всего три песни и исчезла со сцены, а танцоры остались завершать номер. Зрителей удивило то, как Бузова говорила и даже выругалась в микрофон. Звезда отметила, что сегодня для нее "лучше молчать". Появились слухи, что певица странно себя ведет, потому что выпила перед выступлением.

"Я не скрываю свой возраст. Мне 35 лет, и я дура. Когда я закончу, можете уходить. Хотя нет, решайте сами. В этом мире я королева! Не хочешь - иди в другой!" - заявила она со сцены.

Кто выступил против певицы?

После скандального выступления представители партии "Коммунисты России" предложили запретить выступления Ольги Бузовой. Они указали, что звезда является плохим примером для молодежи.

"Общественность возмущена поведением певицы на концерте в Волгограде... Это вызывающее поведение прямо противоречит образцам советской и лучшей российской эстрады. Но беда в том, что многие молодые люди воспринимают Бузову как икону стиля", - цитирует активистов РИА Новости.

Что говорит сама Ольга Бузова?

Саму Ольгу цитирует издание Super.ru. Она опровергает слухи о своем алкогольном опьянении. Бузова указывает, что уходила со сцены только для того, чтобы сменить сценический костюм:

"Это полный бред. Я уже привыкла, что обо мне постоянно что-то придумывают. То я якобы прошу омаров на завтрак, то якобы кальяны, то элитный алкоголь... Этого всего нет. В моей гримерке есть только вода без газа, докторская колбаса и полотенца".

Певица сообщила, что сейчас ее юристы уже занимаются этим вопросом.

"Я думаю, что мы подадим в суд на эти СМИ, разместившие порочащую и лживую информацию обо мне. Как мне сообщили, это был специально заказанный материал, чтобы сорвать мне подписание контракта", - цитирует певицу Gazeta.ru.

Организаторы фестиваля ранее сообщили прессе, что странное, по мнению зрителей, поведение Ольги Бузовой на концерте в Волгограде было связано с жаркой погодой и недавно перенесенной операцией.