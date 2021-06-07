Фото ⟩ Ольга Бузова на театральной сцене: а помните, как звезда приезжала со спектаклем в Ригу?

В Сети есть информация о том, что Ольга Бузова принимала и принимает участие в трех спектаклях: "Медовый месяц", "Черный бриллиант" и "Мужчина нарасхват".

Постановка "Медовый месяц" была создана по пьесе известного австрийского драматурга Габриэля Барилли. Главные роли в нем исполняли Ольга Бузова, Анастасия Стоцкая и Тамара Цацанашвили.

Это был первый театральный опыт звезды.

Второй спектакль с участием Ольги Бузовой, который можно найти в электронных афишах - это антреприза "Черный бриллиант" режиссера и продюсера Льва Рахлина. В ней Ольга Бузова играла вместе с Игорем Лифановым и Дмитрием Исаевым. Издание Sobaka.ru писало, что постановка провалилась и большая часть зрителей в антракт покинула зрительный зал.

В основе сюжета романтическое путешествие Матиаса и Хельги на роскошной яхте, которое прерывается нападением пиратов. Герои спасаются на необитаемом острове, где их подстерегают кокосы-убийцы, жестокая бизнесвумен Кончита из турфирмы "Рай земной" и другие неприятности.

Портал сообщал, что зрители остались недовольны "пошлятиной" и "бездарностью" постановки.

Ольга Бузова ФОТО: скриншот видео с YouTube

Третья постановка с участием звезды - "Мужчина нарасхват".

29 января 2019 года этот спектакль проходил в Риге в Доме конгрессов. Первое театральное выступление Ольги в нашем городе собрало полный зал.

RUS TVNET тогда побывал на спектакле и пообщался со зрителями. Большая часть пришла именно из-за участия звезды: "Билеты купили сами. Нашей подруге очень нравится Ольга Бузова. Пришли в качестве группы поддержки, так как давно не виделись".

Среди публики было много молодых девушек и школьниц, которые подчеркивали, что выросли вместе с Ольгой. Они пришли в сопровождении взрослых. Когда наш корреспондент подходил с вопросами, то родители в один голос отвечали: "Нас дочка привела".

Мария, которая пришла с дочерью и мужем, оказалась с чувством юмора. Женщина объяснила, что они пришли на спектакль посмотреть на звезду, пока это еще возможно. Ведь певица, возможно, скоро станет президентом России. Среди зрителей были и дамы преклонного возраста, которые признались, что смотрели "Дом-2" и пришли посмотреть именно на Бузову.

Надо отметить, что большинству спектакль понравился, хотя были и немногие, кто покинул зал, не дождавшись антракта. Артистку провожали овациями, а самые преданные поклонники подарили Ольге цветы.