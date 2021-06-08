Видео ⟩ Лидер Little Big Илья Прусикин о романе с Таюрской: "Это не то что по пьяни"

"Мы здесь, чтобы начать расхлебывать кашу, которую заварила мадам Собчак, и поставить уже точку в этой истории", - сказал Даня Поперечный в начале видео.

Он заверил, что это будет "самый честный подкаст" без монтажа.

Прусикин указывает, что пять лет они вместе с Соней гастролировали, выступали и были друзьями. Это первые его отношения без романтического периода. Музыкант объяснил, что они начались случайно: "Знаешь, это когда по пьяни переспали, а б***ь, это за***сь, слушай. Это не то что по пьяни".

"Да не то что пьяные. [...] Это было внезапно", - говорит музыкант.

Илья указал, что, когда они с группой делали "Карантиновидение" и жили вместе с доме, то отношений между ними с Соней еще не было.

Когда же они с Таюрской почувствовали сильные чувства, то долгое время эту взаимность им приходилось скрывать. Он также объяснил расставание с певицей Ириной Смелой (Tatarka). Артист подчеркнул, что они расстались до того, как у них с Соней начались отношения.

"Это очень странно, но зато при этом у тебя голова чистая. Самое главное - у меня и Сони нет личной жизни. Отсутствие нашей личной жизни стало нашей личной жизнью. Вся наша жизнь - это группа, съемки и так далее", - добавил лидер Little Big.

Ранее Таюрская подтвердила слухи о романе со своим коллегой Ильей Прусикиным (Ильич) в интервью Ксении Собчак.

В 2020 году стало известно, что Ильич и певица Ирина Смелая (Tatarka) разводятся. Пара не стала хранить причины в секрете, заявив, что они приняли это решение из-за высокой занятости и постоянных разъездов музыканта. Поклонники уже до этого стали предполагать, что у лидера Little Big роман с солисткой Соней Таюрской.