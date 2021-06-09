Ср, 9.06.2021
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ФК "Вентспилс" до 2028 года отстранён от участия в европейских турнирах

Футболисты ФК "Вентспилс" ФОТО: FK Ventspils/Facebook

Латвийский футбольный клуб "Вентспилс" до сезона 2027/2028 года отстранён от участия в европейских турнирах, сообщает агентство LETA со ссылкой на УЕФА.

Дисквалификация применена за нарушения, связанные с влиянием на результаты игр.

В свою очередь президент клуба "Вентспилс" Адлан Шишханов дисквалифицирован пожизненно, а спортивный директор Николай Дякин - на четыре года.

Кроме того, на десять лет был дисквалифицирован российский арбитр Сергей Лапочкин, который не сообщил о попытке повлиять на результат в матче Лиги Европы с участием "Вентспилса", сообщает "Чемпионат".

О санкциях против Лапочкина сообщил руководитель судейского комитета Европейского футбольного союза Ашот Хачатурянц.

"Лапочкин отстранён на 10 лет от футбольной деятельности", - в разговоре с корреспондентом "Чемпионата" сказал Хачатурянц. "Он допустил ошибку. Были контакты с клубом, о чём он не сообщил. Человек, который хотел вовлечь его в коррупционную сделку, был пойман".

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