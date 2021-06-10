Пт, 11.06.2021
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Министерство финансов

При необходимости в Литве может быть создан палаточный городок для нелегальных мигрантов

epa08340581 A photograph taken with a drone shows the refugee camp of Ritsona, north of Athens, Greece, 03 April 2020. Deputy Minister for Civil Protection and Crisis Management Nikos Hardalias confirmed on 03 April 2020 that the Ritsona refugee and asylum-seekers facility has been placed on lockdown for the next 14 days as of Thursday morning, after 23 residents so far tested positive for the novel coronavirus.At Ritsona camp lives 2.800 people. EPA/ANDREAS TSAKNARIDIS ФОТО: ANDREAS TSAKNARIDIS / EPA

Если количество нелегальных мигрантов из Беларуси в Литве будет быстро расти, в течение трех дней можно будет организовать палаточный городок для их размещения, сказал Александр Кислов, руководитель Центра регистрации иностранцев в Пабраде.

По его словам, площадь для такого городка уже подготовлена.

"По информации, которую я знаю, установка занимает до трех дней (...). Определяется, сколько дополнительных денег потребуется, сколько административных ресурсов, чтобы иметь возможность контролировать ситуацию, дополнительно размещая людей в Центре регистрации иностранцев", - сказал Кислов журналистам в Пабраде.

По словам руководителя центра, для установки палаток потребуются еще 25 охранников, следственному отделу будут помогать сотрудники Государственной пограничной службы из Вильнюса и Варены, но нанимать дополнительных социальных работников не планируется  - при необходимости существующие сотрудники будут работать сверхурочно, также будут быть приглашенным помочь волонтеры из неправительственных организаций.

В палаточном городке будут размещаться мигранты, прибывшие без семей, они будут жить по 15 человек в палатке, а семьи и наиболее уязвимые будут жить в зданиях центра.

Отдельное здание предназначено для десятидневного карантина мигрантов во время тестов на Covid-19.

В ближайшем будущем планируется проконсультироваться с Департаментом миграции Литвы и Центром приема беженцев Рукла о ситуации и возможностях размещения мигрантов.

В центре регистрации иностранцев Пабраде в настоящее время проживают 164 иностранных гражданина, в основном мужчины, а 41 человек, проживающий в центре, - дети.

В центре проживают 56 иракцев, 25 граждан России, 24 иранца, 23 сирийца и 15 белорусов.

По признанию Кислова, истории мигрантов очень похожи друг на друга. Граждане Ирака, составляющие большинство жителей центра, говорят, что приехали в Беларусь по туристической визе из Багдада и решили нелегально въехать в Евросоюз.

Беларусь отказалась задерживать мигрантов?

Поскольку напряженность вокруг Беларуси после вынужденной посадки борта Ryanair в Минске нарастает, авторитарный лидер страны Александр Лукашенко недавно заявил, что Беларусь до недавнего времени замедляла поток наркотиков и мигрантов через литовскую границу, но в будущем литовцам, активно поддерживающим демократические процессы в соседней стране, придется "самим ловить мигрантов".

Министр внутренних дел Агне Билотайте высказала предположение, что недавнее увеличение потока нелегальных мигрантов из Беларуси может быть связано с умышленными действиями официальных лиц соседней страны.

Кислов подтвердил предположение о том, что мигрантам явно помогали, но добавил, что на вопрос, поступали ли так белорусские пограничники, ответить невозможно.

Он также сообщил, что жители произвольно покидают центр. За последние десять дней центр покинули десять человек, около 30 за месяц и

нет сомнений, что они уехали в другие страны ЕС.

По данным Государственной пограничной службы Литвы, в этом году через белорусскую границу нелегально въехать в Литву уже пытались почти 300 мигрантов, в основном граждан Ирака. Это в три с половиной раза больше, чем за весь 2020 год.

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