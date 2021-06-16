Теперь - не только для будущих медиков. В Риге открывается новый Музей анатомии
Сегодня Рижский университет им. Страдиня открывает новый Музей анатомии на бульв. Кронвалда, 9, сообщила агентству LETA представитель университета Иева Нора Гединя.
Сегодня Рижский университет им. Страдиня открывает новый Музей анатомии на бульв. Кронвалда, 9, сообщила агентству LETA представитель университета Иева Нора Гединя.
Музей, который создавался пять лет, откроют ректор университета Айгар Петерсонс и руководитель музея Иева Либиете.
Как рассказала Гединя, Музей анатомии Рижского университета им. Страдиня, будет необычным музеем, предлагающим посетителям историческую коллекцию и современный подход. В основе собрания экспонатов музея - первая в Латвии анатомическая учебная коллекция, собранная в 20-30-х гг. прошлого века.
В течение 100 лет она была частью образования будущих медиков в Латвии, а теперь музей будет открыт для всех.