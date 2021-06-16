Ср, 16.06.2021
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Джо Байден, президент США

Теперь - не только для будущих медиков. В Риге открывается новый Музей анатомии

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Сегодня Рижский университет им. Страдиня открывает новый Музей анатомии на бульв. Кронвалда, 9, сообщила агентству LETA представитель университета Иева Нора Гединя.

Музей, который создавался пять лет, откроют ректор университета Айгар Петерсонс и руководитель музея Иева Либиете.

Как рассказала Гединя, Музей анатомии Рижского университета им. Страдиня, будет необычным музеем, предлагающим посетителям историческую коллекцию и современный подход. В основе собрания экспонатов музея - первая в Латвии анатомическая учебная коллекция, собранная в 20-30-х гг. прошлого века.

В течение 100 лет она была частью образования будущих медиков в Латвии, а теперь музей будет открыт для всех.

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