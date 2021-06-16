Теперь - не только для будущих медиков. В Риге открывается новый Музей анатомии

Музей, который создавался пять лет, откроют ректор университета Айгар Петерсонс и руководитель музея Иева Либиете.

Как рассказала Гединя, Музей анатомии Рижского университета им. Страдиня, будет необычным музеем, предлагающим посетителям историческую коллекцию и современный подход. В основе собрания экспонатов музея - первая в Латвии анатомическая учебная коллекция, собранная в 20-30-х гг. прошлого века.