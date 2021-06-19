Видео ⟩ Рэпер Face откровенно рассказал о шизофрении матери

Иван признался, что его матери поставили диагноз "шизофрения". Какое-то время она проходила лечение в психиатрической клинике, но сейчас ее стабильное состояние поддерживают препараты.

"Там полный набор: мания преследования, голоса в голове, неадекватное поведение. Она могла отрезать провод от домофона соседям, уехать в другой город и просто там скитаться", - рассказал Face.

К примеру, женщина ехала в Екатеринбург, а там неизвестные могли вырвать у нее сумку. Ей было где жить в Уфе, но она ходила и попрошайничала.

Музыкант не скрывает, что психозы его матери могли стать угрозой для здоровья окружающих.

"Могла спокойно ходить с топором по улице или палкой. Неизвестно зачем. От кого защищаться? На кого нападать? Могла бредить. Я так понимаю, что все усугубилось после развода с отцом", - полагает рэпер.

Дремин считает, что воспитание у многих советских людей было специфическое: "Бабушка с дедушкой могли... уйти куда-то в гости, пить, куражиться, а дочь оставить одну дома в три года. Потом она что-то набедокурит и ее ругают".

Иван уверен, что это все привело к тому, что его мать была уже с подросткового возраста довольно тихая, замкнутая и все время искала себе точку опоры. Она нашла ее в религии, но слишком сильно туда ушла.

"Маму жалко, да. Я ей скидываю деньги", - объяснил музыкант.

Видео: Рэпер Face в программе "В гостях у Гордона"



