Футбольный клуб "Вентспилс" снялся с чемпионата Латвии
Футбольный клуб "Вентспилс" снялся с чемпионата Латвии. Об этом в субботу, 19 июня, сообщила Латвийская федерация футбола (ЛФФ).
Футбольный клуб "Вентспилс" снялся с чемпионата Латвии. Об этом в субботу, 19 июня, сообщила Латвийская федерация футбола (ЛФФ).
Всего 10 дней назад УЕФА принял решение отстранить "Вентспилс" до сезона 2027/2028 года от участия во всех европейских турнирах. Дисквалификация была применена за нарушения, связанные с влиянием на результаты игр.
Кроме того, президент клуба "Вентспилс" Адлан Шишханов получил пожизненную дисквалификацию, а спортивный директор Николай Дякин - на четыре года.
После полученной дисквалификации "Вентспилс" принял решение сняться с чемпионата Латвии по футболу, аргументируя это невозможностью финансово обеспечивать клуб в дальнейшем.
"Ещё раз хотим подчеркнуть, что футбол Вентспилса и то, что он дал для всей Латвии - это гораздо больше, чем махинации отдельно взятых людей. Их действия спровоцировали тяжёлые последствия для города, чемпионата, игроков и болельщиков. Люди, которые в этом виноваты, не имеют ничего общего с тем, какой на самом деле футбол в Вентспилсе и насколько важно его место в истории латвийского футбола", - заявил президент ЛФФ Вадим Ляшенко.
В связи с тем, что "Вентспилс" не сыграл половины матчей в текущем сезоне "Вирслиги", результаты команды будут аннулированы и не будут учитываться при итоговом распределении мест в турнирной таблице.
ЛФФ сообщает, что следующий матч "Вентспилса" (21 июня против "Метты") отменён.
В текущем сезоне "Вентспилс" в чемпионате Латвии провёл 13 матчей и набрал всего 6 очков, которые позволяли расположиться на предпоследнем, восьмом месте.
"Вентспилс" - один из самых титулованных футбольных клубов Латвии, который за время своего существования шесть раз побеждал в чемпионате и семь раз становился обладателем Кубка Латвии.