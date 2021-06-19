Футбольный клуб "Вентспилс" снялся с чемпионата Латвии

Всего 10 дней назад УЕФА принял решение отстранить "Вентспилс" до сезона 2027/2028 года от участия во всех европейских турнирах. Дисквалификация была применена за нарушения, связанные с влиянием на результаты игр.

Кроме того, президент клуба "Вентспилс" Адлан Шишханов получил пожизненную дисквалификацию, а спортивный директор Николай Дякин - на четыре года.

После полученной дисквалификации "Вентспилс" принял решение сняться с чемпионата Латвии по футболу, аргументируя это невозможностью финансово обеспечивать клуб в дальнейшем.

"Ещё раз хотим подчеркнуть, что футбол Вентспилса и то, что он дал для всей Латвии - это гораздо больше, чем махинации отдельно взятых людей. Их действия спровоцировали тяжёлые последствия для города, чемпионата, игроков и болельщиков. Люди, которые в этом виноваты, не имеют ничего общего с тем, какой на самом деле футбол в Вентспилсе и насколько важно его место в истории латвийского футбола", - заявил президент ЛФФ Вадим Ляшенко.

В связи с тем, что "Вентспилс" не сыграл половины матчей в текущем сезоне "Вирслиги", результаты команды будут аннулированы и не будут учитываться при итоговом распределении мест в турнирной таблице.

ЛФФ сообщает, что следующий матч "Вентспилса" (21 июня против "Метты") отменён.

В текущем сезоне "Вентспилс" в чемпионате Латвии провёл 13 матчей и набрал всего 6 очков, которые позволяли расположиться на предпоследнем, восьмом месте.