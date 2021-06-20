Вс, 20.06.2021
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Коронавирус в Балтии: в Литве - 50 новых случаев, в Эстонии - 25

Вильнюс, Литва. Иллюстративное фото ФОТО: Michele Ursi/Shutterstock

В Литве за минувшие сутки подтверждено 50 новых случаев Covid-19, два человека, заболевшие коронавирусом, умерли, сообщил Департамент статистики страны. В Эстонии выявлено 25 новых случаев, один пациент умер, сообщил Департамент здравоохранения страны.

Литва

Умершие были в возрастных группах от 80 до 89 и от 90 до 99 лет.

По данным департамента, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения в Литве составляет 68,4 случая.

Всего в Литве от Covid-19 привито 1 207 723 человека, из них 838 242 человека вакцинацию завершили.

Эстония

В субботу в Эстонии было сделано 2825 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,9%.

С начала пандемии в Эстонии выявлено 130 806 случаев Covid-19, 1268 человек, заразившиеся коронавирусом, скончались.

По оценкам Департамента здравоохранения Эстонии, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения составляет 51,69 случая.

Лечение в больницах проходят 50 человек, средний возраст госпитализированных составляет 66 лет.

Всего в Эстонии от Covid-19 привито 542 487 человек, из которых 396 035 человек завершили вакцинацию.

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