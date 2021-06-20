Фото ⟩ Горячие выходные звезд: Клава Кока в Playboy, эротичная Maruv и откровение от Прусикина с Таюрской
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные.
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные.
Татьяна Брухунова отдыхает на Мальдивах
Ида Галич намекает на сельский труд
Ира Смелая принарядилась
Задумчивый Константин Богомолов
Саша Бортич продолжает радоваться отпуску
Александр Ревва, Игорь Николаев, Гарик Харламов и Николай Басков на дне рождении Максима Галкина
Ксения Бородина отмечала день рождения дочери
Юлия Ковальчук наслаждается солнечным летом
Немного снимков из спальни от Жени Мильковского и его возлюбленной
Трогательная Маша Миногарова
Алена Водонаева словно тургеневская девушка
Евгений Чичваркин куда-то собрался
Валерия, Максим Галкин и Иосиф Пригожин
Сергей Жуков показал кадры со съемок клипа с Клавой Кокой
Татьяна Мингалимова наслаждается пейзажем Санкт-Петербурга
Счастливый Максим Галкин с Аллой Пугачевой
Стас Пьеха и его четвероногий друг
Катерина Шпица нюхает розы
Регина Тодоренко тоже отправилась на отдых
Филипп Киркоров гостил у Яны Рутковской и Евгения Плющенко
Юра Борисов путешествует
Ксения Собчак на шопинге
Вера Брежнева в розовой дымке
Рената Литвинова в образе
Почти мультяшная Maruv
Яркая Ольга Серябкина на пляже
Кристина Асмус занимается гимнастикой с едой
Пикантность от Сони Таюрской и Ильи Прусикина
Лаура Джугелия присела отдохнуть
Анна Семенович утопает в пионах
Беременная Юлианна Караулова делится своими фотографиями
Наталья Подольская готовится к прогулке
Клава Кока обнажилась для Playboy
Андрей Мерзликин смотрит в окно, но с другой стороны