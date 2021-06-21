Футболисты РФШ одержали девятую победу подряд

Лиепая - Даугавпилс 0:0

Матч в Лиепае прошёл без забитых голов, а самый интересный момент встречи произошёл в добавленное к первому тайму время, когда даугавпилчане в своей штрафной нарушили правила на Додо. 11-метровый удар принялся исполнять пострадавший, но бразилец пробил мимо ворот.

Отметим, что в день матча "Лиепая" объявила о том, что состав команды пополнит опытный вратарь Каспар Икстенс, который трижды становился обладателем Кубка Латвии в составе "Елгавы".

Также добавим, что "Лиепаю" покинул нападающий Артур Карашаускас, а из аренды в "Даугавпилсе" обратно в "Ригу" вернулся полузащитник Райвис Киршс. Оба футболиста с четырьмя мячами были лучшими бомбардирами своих команд.

Ноа - РФШ 0:5

Рижская футбольная школа (РФШ) одержала разгромную победу над клубом "Ноа". Голами в составе рижан отметились Виталий Ягодинский, Лукас Виллела, Леонель Струмия, Элвис Стуглис и Дарко Лемайич, который реализовал 11-метровый удар.

Рига - Валмиера 1:0

"Рига" на стадионе "Сконто" с минимальным счётом обыграла "Валмиеру". Единственный гол в матче на 10-й минуте забил Микаэль Сойсало. Отметим, что вне заявки на этот матч остался лучший бомбардир "Риги" Стефан Милошевич.

Благодаря этой победе "Рига" поднялась на второе место в турнирной таблице, обогнав "Валмиеру". Лидером по-прежнему является РФШ, которая опережает "Ригу" на 5 очков.

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