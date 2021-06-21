В Латвии электроэнергия за неделю подорожала на 6%, в Эстонии - подешевела
В Латвии электроэнергия за неделю подорожала на 6% до 75,86 евро за мегаватт-час, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.
В Латвии электроэнергия за неделю подорожала на 6% до 75,86 евро за мегаватт-час, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.
Оптовая цена на электроэнергию в Литве на минувшей неделе выросла на 9% до 78,35 евро за мегаватт-час, в Эстонии она снизилась на 4% до 68,63 евро за мегаватт-час.
"В балтийских странах, невзирая на рост общего производства, за неделю было произведено меньше электроэнергии за счет возобновляемых источников, по этой причине больше влияния на цену электроэнергии оказывала стоимость горючего", - отметил руководитель отдела корпоративных клиентов Elektrum Lietuva Артурас Затулинас.
Средняя недельная цена на бирже NordPool снизилась на 11% до 38,33 евро за мегаватт-час. Ее снижение в основном было обусловлено ростом на 21% производства ветряной электроэнергии и достаточный уровень воды в резервуарах скандинавских стран.
На минувшей неделе общее потребление электроэнергии в балтийских странах снизилось на 1% до 471 гигаватт-часа. В Литве и в Латвии потребление электроэнергии выросло на 1% - соответственно до 221 и 128 гигаватт-часов, а в Эстонии снизилось на 5% до 122 гигаватт-часов.