Пн, 21.06.2021
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В Латвии электроэнергия за неделю подорожала на 6%, в Эстонии - подешевела

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В Латвии электроэнергия за неделю подорожала на 6% до 75,86 евро за мегаватт-час, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.

Оптовая цена на электроэнергию в Литве на минувшей неделе выросла на 9% до 78,35 евро за мегаватт-час, в Эстонии она снизилась на 4% до 68,63 евро за мегаватт-час.

"В балтийских странах, невзирая на рост общего производства, за неделю было произведено меньше электроэнергии за счет возобновляемых источников, по этой причине больше влияния на цену электроэнергии оказывала стоимость горючего", - отметил руководитель отдела корпоративных клиентов Elektrum Lietuva Артурас Затулинас.

По его словам, цены на электроэнергию в Литве и Латвии выросли на 2% по причине сокращения потока из Швеции, между тем влияние на цену в Эстонии оказало повышение на 19% объема электроэнергии из Финляндии.

Средняя недельная цена на бирже NordPool снизилась на 11% до 38,33 евро за мегаватт-час. Ее снижение в основном было обусловлено ростом на 21% производства ветряной электроэнергии и достаточный уровень воды в резервуарах скандинавских стран.

На минувшей неделе общее потребление электроэнергии в балтийских странах снизилось на 1% до 471 гигаватт-часа. В Литве и в Латвии потребление электроэнергии выросло на 1% - соответственно до 221 и 128 гигаватт-часов, а в Эстонии снизилось на 5% до 122 гигаватт-часов.

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