В Латвии электроэнергия за неделю подорожала на 6%, в Эстонии - подешевела

Оптовая цена на электроэнергию в Литве на минувшей неделе выросла на 9% до 78,35 евро за мегаватт-час, в Эстонии она снизилась на 4% до 68,63 евро за мегаватт-час.

"В балтийских странах, невзирая на рост общего производства, за неделю было произведено меньше электроэнергии за счет возобновляемых источников, по этой причине больше влияния на цену электроэнергии оказывала стоимость горючего", - отметил руководитель отдела корпоративных клиентов Elektrum Lietuva Артурас Затулинас.

По его словам, цены на электроэнергию в Литве и Латвии выросли на 2% по причине сокращения потока из Швеции, между тем влияние на цену в Эстонии оказало повышение на 19% объема электроэнергии из Финляндии.

Средняя недельная цена на бирже NordPool снизилась на 11% до 38,33 евро за мегаватт-час. Ее снижение в основном было обусловлено ростом на 21% производства ветряной электроэнергии и достаточный уровень воды в резервуарах скандинавских стран.