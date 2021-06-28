У Седоковой опухло лицо после визита в Одессу

Она не исключила, что сильно удивит людей, работающих на границе, когда будет возвращаться домой. Кроме того, крапивница сопровождается болевыми ощущениями. Но Анна старается не зацикливается на проблеме и мыслит позитивно.

"Для меня это утро не очень. Так как начался острый приступ крапивницы и это очень больно, лицо все опухло. Вот на границе удивятся. Зато я очень благодарна за маски сейчас", - написала она в Instagram.

Седокова не стала скрывать, что это был самый острый приступ крапивницы за все время.

"Мое лицо надулось, губы стали огромными, глаза заплыли, тело покрылось алыми пятнами, которые так кошмарно чешутся, что хочется принять снотворное и просто заснуть", - написала Анна.

Певица также порассуждала на тему психосоматики и рассказала, что отправилась в клинику на очищение, а после посетит храм:

"Я много читала, но так и не поняла. Вот мне с моими приступами крапивницы говорят, что это я не могу принять какую то ситуацию в жизни. Что-то держу в себе.

Я не сдаюсь. Борюсь. Вчера сделали сильный укол, сегодня в клинике на очищении, едем в храм. Как сказал мой муж, мы атакуем ее со всех фронтов".

Напомним, вот уже несколько лет Анну Седокову мучают приступы крапивницы.