Рижская дума прекратила сотрудничество с инфлюенсером из-за его высказываний о пандемии Covid-19

Совсем недавно министр здравоохранения Даниэль Павлютс выступил с заявлением - чтобы мотивировать людей вакцинироваться от Covid-19, будет проводиться лотерея с ценными призами. Министр добавил, что главный приз может составить 100 000 евро.

После этого объявления инфлюенсер Каспарс Злиднис сделал в своем Facebook-профиле публикацию, которая вызвала бурную реакцию в соцсетях.

Злиднис написал в своем посте: "Я не вакцинирован и не буду делать этого, пока у меня есть здравый смысл, сильный иммунитет и свободный выбор, и меня не заставят делать это, но не потому, что я не верю и отрицаю существование вируса, а из-за всего этого коронавирусного цирка, который навязывается экономически, социально и политически".

После публикации комментаторы разделились на два фронта - одни поддержали и похвалили блогера за то, что он не молчал, а другие были неприятно удивлены заявлением этого человека о том, что люди, которые заботятся о своем здоровье, сильны физически и морально, могут не бояться заразиться вирусом. Многие были сбиты с толку и оскорблены заявлением Злидниса о том, что лишь "ментально слабые" люди говорят об опасности вируса и вакцин.

Вскоре после того, как Каспарс Злиднис опубликовал свое мнение в Facebook, Рижская дума прекратила сотрудничество с ним в проекте PeldRīga:

"Вакцинация важна для всех нас, чтобы как можно скорее преодолеть кризис Covid-19. РД реализует серию мер, чтобы способствовать вакцинации. Поэтому мы приносим свои извинения за неправильный выбор партнеров по сотрудничеству в кампании PeldRīga - сотрудничество прекращено. Сама кампания будет продолжаться".

Vakcinācija ir svarīga mums visiem, lai kopā pēc iespējas ātrāk pārvarētu Covid-19 krīzi. RD īsteno virkni pasākumu, lai veicinātu vakcināciju. Tāpēc atvainojamies par nepareizu sadarbības partneru izvēli PeldRīga kampaņā - sadarbība ir pārtraukta. Pati kampaņa turpināsies. — Rīga (@RigasDome) July 6, 2021

После этого Злиднис поделился новой записью, в которой заговорил о смелости для публикации своего мнения.