"Альтернатива вакцинации - жизнь на удаленке." Кариньш намекнул на возвращение ограничений

Во вторник, 6 июля, Кабинет министров согласился с тем, что работодатель будет иметь законное право увольнять сотрудников, не получивших сертификат Covid-19 до 15 сентября.

Кариньш в интервью 900 sekundes отметил, что прямое регулирование обязательной вакцинации для определенных профессий все еще находится в стадии разработки. Он также добавил, что общественность имеет право получить безопасную услугу и не заболеть во время ее получения.

Кариньш обратил внимание на то, что вакцинация - это самая важная работа, которую нужно сделать до осени. Если уровень вакцинации будет недостаточен, ограничения, могут вернуться ограничения, которые в первую очередь коснутся невакцинированных.

"Альтернатива вакцинации - жизнь на удаленке. Ни я, ни кто-либо другой, думаю, этого бы не хотел", - подчеркнул премьер.