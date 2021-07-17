Сильная жара, высокая пожароопасность и грозы: какой будет погода в субботу?

Дожди местами будут очень сильными, возможен также град и резкие порывы ветра.
В Латвии сегодня преобладает северный и северо-западный ветер - от слабого до умеренного.
Воздух прогреется до +27…+31 градуса, а местами на побережье температура не поднимется выше +25 градусов.
В Риге ожидается сухая и солнечная погода, будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер, температура не превысит +27…+28 градусов.
Погодные условия определяются антициклоном.
В силе остается оранжевое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о сильной жаре. В центральной Латвии помимо этого действует предупреждение о высокой пожароопасности в лесах. Высоким остается ультрафиолетовое излучение солнца.