Сильная жара, высокая пожароопасность и грозы: какой будет погода в субботу?

Дожди местами будут очень сильными, возможен также град и резкие порывы ветра.

В Латвии сегодня преобладает северный и северо-западный ветер - от слабого до умеренного.

Воздух прогреется до +27…+31 градуса, а местами на побережье температура не поднимется выше +25 градусов.

В столице

В Риге ожидается сухая и солнечная погода, будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер, температура не превысит +27…+28 градусов.

Погодные условия определяются антициклоном.