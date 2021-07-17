Сб, 17.07.2021
То, что мы видели вчера, было ужасным зрелищем - река неслась с ненормальной скоростью, снося все, что попадалось на пути, уровень воды поднялся. Инесе Гроза, очевидец наводнений в Люксембурге
Инесе Гроза, очевидец наводнений в Люксембурге

Сильная жара, высокая пожароопасность и грозы: какой будет погода в субботу?

ФОТО: Pixabay

В субботу, 17 июля, самая солнечная погода в стране ожидается на побережье Видземе и Курземе, а дожди и грозовые тучи затронут в основном Селию и Латгале, прогнозируют синоптики.

Дожди местами будут очень сильными, возможен также град и резкие порывы ветра.

В Латвии сегодня преобладает северный и северо-западный ветер - от слабого до умеренного.

Воздух прогреется до +27…+31 градуса, а местами на побережье температура не поднимется выше +25 градусов.

В столице

В Риге ожидается сухая и солнечная погода, будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер, температура не превысит +27…+28 градусов.

Погодные условия определяются антициклоном.

В силе остается оранжевое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о сильной жаре. В центральной Латвии помимо этого действует предупреждение о высокой пожароопасности в лесах. Высоким остается ультрафиолетовое излучение солнца.


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