Вс, 18.07.2021
В шести странах ситуация фактически резко ухудшается, особенно в Португалии, Испании, на Кипре, в Люксембурге, на Мальте и в Нидерландах, и, по прогнозам ECDC, в ближайшем будущем за ними последует еще ряд стран. Юрий Перевощиков, эпидемиолог
Юрий Перевощиков, эпидемиолог

Видео ⟩ Сын Децла выпустил дебютный клип

16-летний сын рэп-исполнителя Децла Антоний Киселев, выступающий под псевдонимом Juzeppe Junior, выпустил дебютный клип на трек Dzen.

Ролик опубликован на YouTube-канале ТНТ MUSIC. В клипе рэпер проникает в магазин, его ловят охранники, но он сохраняет расслабленную невозмутимость.

"Трек посвящается всем кто хочет расслабится. Поймайте правильный настрой, поймайте dzen!", - говорится в описании.

Режиссер клипа - Нина Моисеева, оператор - Марк Миллер, продюсер - Илияна Златанова.

Напомним, российский рэпер Децл ( наст. имя - Кирилл Толмацкий) скончался в феврале 2019 года в возрасте 35 лет.

Видео: Juzeppe Junior - Dzen


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