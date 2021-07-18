Видео ⟩ Сын Децла выпустил дебютный клип
16-летний сын рэп-исполнителя Децла Антоний Киселев, выступающий под псевдонимом Juzeppe Junior, выпустил дебютный клип на трек Dzen.
16-летний сын рэп-исполнителя Децла Антоний Киселев, выступающий под псевдонимом Juzeppe Junior, выпустил дебютный клип на трек Dzen.
Ролик опубликован на YouTube-канале ТНТ MUSIC. В клипе рэпер проникает в магазин, его ловят охранники, но он сохраняет расслабленную невозмутимость.
"Трек посвящается всем кто хочет расслабится. Поймайте правильный настрой, поймайте dzen!", - говорится в описании.
Режиссер клипа - Нина Моисеева, оператор - Марк Миллер, продюсер - Илияна Златанова.
Напомним, российский рэпер Децл ( наст. имя - Кирилл Толмацкий) скончался в феврале 2019 года в возрасте 35 лет.
Видео: Juzeppe Junior - Dzen