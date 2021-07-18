Видео ⟩ Сын Децла выпустил дебютный клип

Ролик опубликован на YouTube-канале ТНТ MUSIC. В клипе рэпер проникает в магазин, его ловят охранники, но он сохраняет расслабленную невозмутимость.

"Трек посвящается всем кто хочет расслабится. Поймайте правильный настрой, поймайте dzen!", - говорится в описании.

Режиссер клипа - Нина Моисеева, оператор - Марк Миллер, продюсер - Илияна Златанова.

Напомним, российский рэпер Децл ( наст. имя - Кирилл Толмацкий) скончался в феврале 2019 года в возрасте 35 лет.