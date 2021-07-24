Забор на границе с Беларусью: Литве не хватило колючей проволоки

По словам заместителя главы МВД Литвы Арнольдаса Абрамавичюса, переговоры о покупке материалов начаты с другими странами. Проблема в том, что проволоку нужного диаметра в Литве не выпускают.

По информации BNS, переговоры ведутся в том числе со Словенией и Данией. RUS TVNET уже сообщал, что помочь решила также Эстония, которая планирует направить на укрепление литовской границы 100 километров заградительной проволоки.

В данный момент ожидаются поставки проволоки из других стран. Ранее из резерва армии были использованы 4,5 километра колючей проволоки, сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

За последний месяц в Литву прибыло 2453 беженца, что почти в 33 раза больше, чем в прошлом году и в 66 раз больше, чем в 2019 году.

Галерея: Лагерь мигрантов в Литве