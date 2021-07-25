Видео ⟩ Попытка сделать предложение на бейсбольном матче потерпела сокрушительный провал

На домашнем матче клуба низшей бейсбольной лиги (MiLB) "Worcester Red Sox" в штате Массачусетс парень на глазах у всех попросил руки девушки, но получил болезненный отказ.

Этот момент попал на видео, и ролик стал вирусным в интернете.

Происходяшее транслировалось и на большом экране стадиона, отчего всё выглядело ещё печальнее. Пользователи интернета начали утверждать, что предложение было постановкой, однако фанат по имени Стивен Вунстер, присутствовавший на месте событий лично, рассказал радиостанции 98.5 The Sports Hub об обратном.

"После предложения женщина была в ужасе. Она бежала вниз по ступеням, а он бежал за ней. Это было ужасно", - сказал Вустер.

О том, что происшествие не было постановкой, заявил и вице-президент "Worcester Red Sox" по коммуникации Билл Уэйнлесс.