Пт, 30.07.2021
После контакта с заражённым Covid-19 в самолёте по дороге в Токио, где в настоящее время проходят летние Олимпийские игры, четыре представителя Латвийского телевидения отправились в самоизоляцию. Давис Эрнштрейтс, журналист LTV
Давис Эрнштрейтс, журналист LTV
2

В окрестностях Риги начнут курсировать первые электрические микроавтобусы

ФОТО: Пресс-фото

В воскресенье, 1 августа, в Баусском районе и окрестностях Риги начнут курсировать первые 7 электро-микроавтобусов автотранспортной компании Nordeka. Благодаря полученному от банка BlueOrange финансированию в размере 7,2 миллионов евро, компания Nordeka расширила свой автопарк для пассажирских перевозок.

Впервые в Латвии для региональных пассажирских перевозок будут использоваться электрические микроавтобусы Altas Novus Ecoline, построенные на базе модели Mercedes Sprinter.

Расстояние, которое способны преодолевать электрические микроавтобусы при полной зарядке, составляет 200 км, и на данный момент уже оборудовано 6 мест для их зарядки на территории автобусного парка Nordeka – в Бауске и Риге.

Маршрутные перевозки на микроавтобусах на сравнительно небольшие расстояния являются быстрорастущим сегментом как в странах Балтии, так и в Скандинавии, поэтому электрические микроавтобусы Altas Novus Ecoline, будут способствовать повышению конкурентоспособности компании. К тому же, с приобретением новых автобусов общий автопарк Nordeka на 70-80% стал приспособлен для людей с ограниченными возможностями – почти весь транспорт оснащен современными подъемниками и местами для инвалидных колясок.

Кроме того, автобусы также оснащены электронными указателями маршрута, ремнями безопасности, беспроводным интернетом (wi-fi) с использованием технологии мобильной передачи данных не ниже 4G+, а также устройствами для безналичных расчетов.

В некоторых категориях новых автобусов также установлены держатели для велосипедов.


НАВЕРХ
Back