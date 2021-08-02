Гороскоп Василисы Володиной на август (продолжение) и прогноз "Самый лучший день" для всех

Итак, вторая часть знаков Зодиака - прогноз на август от Василисы Володиной:

Овен

В первые дни августа ловите космический ветер, который принесет классную идею. Она может вдохновить вас на следующий замечательный проект или новое хобби. Но сама идея пока нуждается в осмыслении и проработке. Так что не бежим впереди паровоза и ждем удачного момента. А пока приводим в порядок старые дела, упорядочиваем, систематизируем… С 15 августа открываемся и доверяемся любимому человеку.

Близнецы

Наконец-то, ваша разговорчивость может быть использована по назначению! Правда,

болтать лучше не попусту, а в соответствии с личными стратегическими планами - думать, когда, что и кому говорить.

С 11 августа бросаемся в работу (причем домашнюю), чтобы за месяц все расчистить и заняться более важными делами.

Весы

Месяц выглядит сложновато… И я не знаю, как бы сказать об этом Весам, чтобы не расстроить их чуткие души… Не слишком они готовы к мысли о несовершенном будущем для себя… В общем, если что - не расстраивайтесь, ладно? Или сделайте вид, что так оно и было запланировано… Разберетесь окончательно в октябре.

Скорпион

Все силы будут положены на благо какого-то коллектива. И вряд ли это родные и друзья, потому что разве же они родные? Разве они друзья… если заставляют выложиться полностью и до седьмого пота, не интересуясь, каково это вам? Правда, в итоге стараться будете не за спасибо, что уже радует. Неделя с 8 по 15 августа сигнальная - ее события покажут, какая из сфер жизни вскоре потребует ваших масштабных усилий.

Стрелец

Я предупреждала вас в прошлом месяце, что главное лучше доделать до конца июля. А сейчас болтовни и планов опять будет больше, чем движения к большой цели. Правда,

шагов к маленьким целям никто не отменял - тактических усилий и повседневной работы будет очень много, не до отпуска…

В районе 19 августа (плюс-минус пара дней) ожидайте важных новостей и событий.

Козерог

Перезагружаем денежную тему. Возвращаемся к старой системе накоплений и заработков, если последние финансовые решения оказались для вас неудачными. Не помешает в этом вопросе поучиться у кого-то из близких - они вполне могут подкинуть конструктивные выходы и работающие методики обогащения (правда, легких среди них нет).