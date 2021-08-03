Незаконных мигрантов на литовской границе будут разворачивать и направлять на погранпункты

"При охране государственной границы и с целью не впускать на территорию Литвы лиц, которые намерены пересекать границу в незаконных местах, было поручено обязать их использовать законные способы пересечения границы и просьбы об убежище – направлять лиц на ближайший действующий международный пограничный пропускной пункт или в дипломатическое представительство", – говорится в сообщении МВД.

Как говорится в пресс-релизе, Билотайтет в качестве оперативного руководителя по экстремальным ситуациям поручила "всем ведомствам, обеспечивающим охрану государственной границы Литовской Республики, предпринять все необходимые и предусмотренные в законах меры для охраны государственной границы Литовской Республики, и не создавать предпосылки для незаконного проникновения на территорию Литовской Республики лицам, которые хотят пересечь государственную границу в запрещенных местах".

"Сотрудники Службы охраны Госграницы Литвы являются компетентными и опытными в применении тактических мер в таких ситуациях. Литовская граница должна охраняться всеми законными мерами от любого незаконного пересечения государственной границы, как инструмента гибридной агрессии, осуществляемой сейчас против Литвы", – заявила в пресс-релизе министр внутренних дел.

"Лица, которые умышленно будут пытаться пересекать границу в запрещенных местах, должны оцениваться как лица, которые намереваются совершить преступную деятельность – незаконный переход государственной границы", – добавила она.

Билотайте, представляя свое решение в передаче "Тема дня" телеканала LRT, отметила, что разворачивать мигрантов позволяет международное право, если такое решение является временным, и если мигрантам предлагаются альтернативная возможность обратиться с просьбой об убежище.

Галерея: Мигранты в Литве

По словам Билотайте, иностранцев приглашают в Беларусь, как на безопасную территорию, где нет никаких военных конфликтов.

Согласно позиции МВД, это означает, что гражданин иностранного государства, прибывший с туристическими целями в Беларусь, получивший услуги, ради которых он прибыл в эту страну, должен из нее отбыть также легально, как и попал.

По сообщению министерства, Беларусь, принявшая решение применять безвизовый режим с большинством государств мира, сама в одностороннем порядке не выполняет договор о правовом пограничном режиме – пограничные ведомства этой страны способствуют организации нелегального пересечения литовской границы.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало рекордно большое количество незаконных мигрантов, почти 4 тысячи.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.