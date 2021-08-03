Видео ⟩ Перепутала педали: женщина в Ильгюциемсе повредила несколько автомобилей
Во вторник, 3 августа, на улице Гарая, 21 в Ильгюциемсе водитель, выезжая с парковки, перепутала педали и в результате повредила две машины.
Во вторник, 3 августа, на улице Гарая, 21 в Ильгюциемсе водитель, выезжая с парковки, перепутала педали и в результате повредила две машины.
Представитель Госполиции Лина Кальке подтвердила порталу Apollo.lv, что в полицию поступил вызов на улицу Гара 21 в Ильгюциемсе. В организме женщины алкоголь обнаружен не был.
Полиция продолжает работу на месте происшествия.
Видео: Момент ДТП в Ильгюциемсе
Также 3 августа на улице Маскавас в Румбуле по направлению к центру водитель мотоцикла превысил разрешенную скорость движения. Мотоэкипаж полиции зафиксировал нарушение и начал погоню. Мотоциклист не справился с управлением, упал и въехал в стоящий рядом рабочий микроавтобус по ремонту дорог. Водитель сидел за рулем своего средства передвижения с загипсованной ногой, без удостоверения водителя мотоцикла.
А в воскресенье, 1 августа, в Дрейлини, на злополучном перекрестке улиц Кайвас и Дзелзавас, из-за несоблюдения требований дорожных знаков произошло столкновение двух автомобилей. Пострадали несколько человек, двое даже попали в больницу.