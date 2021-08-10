Умерла бабушка-соседка из сериала "Папины дочки" Татьяна Жукова-Киртбая

"Сегодня не стало заслуженной артистки РСФСР, актрисы Содружества актеров Таганки Татьяны Жуковой-Киртбая", - говорится в сообщении театра.

Ей был 81 год.

Татьяна Жукова-Киртбая родилась в Москве в 1939 году. В школьные годы она училась у знаменитого театрального режиссера Сергея Штейна. После окончания школы поступила в ГИТИС, а через четыре года уехала работать в новосибирский театр "Красный факел". Вернувшись в Москву, актриса сначала устроилась в Театр на Таганке, а затем перешла в "Содружество актеров Таганки". Она исполнила роли в более чем 40 фильмах, среди них "Москва слезам не верит", "Отель Элеон", "Воронины", "Братья по обмену" и другие.

Но узнаваемость Татьяна Ивановна приобрела после съемок в сериале "Моя прекрасная няня", хотя она снималась в эпизоде культового советского фильма "Москва слезам не верит". Но наибольшую известность ей принесла роль Ефросиньи Жихаревой в сериале "Папины дочки".

Актриса Ольга Волкова рассказала в интервью Gazeta.ru о профессиональной уникальности и характере Жуковой-Киртбая.

"Это была редкая чистота души, она очень выделялась среди своих коллег. Я смотрела на нее еще на первых спектаклях, и в ней была эта актерская уникальность", - заметила Волкова.

По ее словам Татьяна Ивановна была ни на кого не похожа, всегда была очень щедрой, скромной и хорошим коллегой на съемочной площадке.

"Судьба не была к ней щедра. Жукова-Киртбая могла сниматься в кино, играть в театре намного чаще. Она так скромно прожила свою творческую жизнь..." - призналась Ольга Волкова.

В своих ролях Жукова-Киртбая смотрелась органично, деликатно и многогранно. Зритель это всегда отмечал.

"Татьяна не жила так шикарно, как живут многие актеры, но всегда оставалась достойным человеком, несмотря на трудности" - подчеркнула Волкова.