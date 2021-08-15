Звездные страсти ⟩ Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер встречаются, а Джиган вновь ушел в загул?

Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер встречаются

Слухи о возможных отношениях Дженнифер Энистон и Дэвида Швиммера вызвала бурю эмоций у фанатов сериала. Зрители считают, что пара обязательно должна быть вместе в реальной жизни. Кроме того, подогрело интерес публики и опубликованное Швиммером фото, на котором они с Дженнифер мило обнимаются.

Напомним, актеры Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер, сыгравшие влюбленных Рейчел и Росса в сериале "Друзья", рассказали о настоящих чувствах друг к другу на съемочной площадке в спецвыпуске "Друзья: Воссоединение". Но они никогда не пересекали границу и тщательно скрывали свои чувства, так как тогда один из них состоял в отношениях. Кстати, чувства были взаимными!

Кто знает, быть может это и правда. Ведь никто из актеров сейчас не состоит в отношениях. Поэтому им ничто не мешает быть вместе.

He's always been her lobster 🦞❤️



Jennifer Aniston and David Schwimmer are rumored to be dating 😱❤️ pic.twitter.com/rSie4Wk9UH — PrettyLittleThing (@OfficialPLT) August 10, 2021

Джиган вновь ушел в загул?

Напомним, год назад исполнитель Джиган (наст. имя - Денис Устименко-Вайнштейн) так обрадовался появлению сына Давида, что ушел в загул. Он употреблял запрещенные вещества и алкоголь, совершал странные действия и оказался в рехабе. Его супруга Оксана Самойлова даже собиралась подавать на развод.

Известно, что семья Джигана отдыхает в Греции вместе с Филиппом Киркоровым. Журналисты заметили в сторис, что Джиган якобы снова начал много пить, а недавно и опубликовал странное фото с подписью "Повелитель петушар". Что происходит с рэпером до конца не ясно. Оксана хранит молчание, а желтые СМИ уже пишут об очередном загуле артиста.

Недавно Киркоров и рэпер, компанию которому составила жена Оксана, встретились в одном из ресторанов Крита. В финале вечера они устроили погром и били посуду, но оказалось, что это делать имя разрешили. Посуду гостям предложили бить "на счастье".

"Сначала я робко начинал, как-будто родительский сервиз разбил. Но потом вошел в азарт!" - поделился эмоциями Киркоров.