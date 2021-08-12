Чт, 12.08.2021
Конечно, помогли бы - накормили. Властям бы сдали, конечно, но первую помощь тоже оказали. Все мы люди, такое случается. житель приграничной территории о мигрантах
житель приграничной территории о мигрантах

Фото ⟩ Иностранцы удивлены планировкой съемной квартиры в Эстонии: "Впервые такое вижу!"

Тарту. Район Аннелинна. Снимок иллюстративный. ФОТО: Kristjan Teedema/Postimees Grupp

В социальной сети Reddit обсуждают планировку съемной квартиры в Тарту, передает Kodustiil. Иностранцам не понятны нюансы, которые для эстонцев ничем удивительным не являются, пишет Rus.Postimees

Иностранцы, ищущие квартиру в Тарту, не понимают ни планировок, ни соотношения цены и качества. "Я впервые в жизни вижу что-то подобное", - пишет пользователь Сети, просящий местных жителей прокомментировать объявление.

И местные пользователи поделились опытом и советами. "Подождите, вы пока не слышали об общем туалете в коридоре", - написал один из них.

"Позвольте предположить, что это старинный деревянный дом", - спросил другой, добавив, что такие планировки довольно распространены в старых домах.

"Такие решения более популярны, чем вы думаете. Я удивлен, что рядом с душевой кабиной нет кровати", - прокомментировал третий.


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