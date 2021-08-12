Фото ⟩ Иностранцы удивлены планировкой съемной квартиры в Эстонии: "Впервые такое вижу!"

Иностранцы, ищущие квартиру в Тарту, не понимают ни планировок, ни соотношения цены и качества. "Я впервые в жизни вижу что-то подобное", - пишет пользователь Сети, просящий местных жителей прокомментировать объявление.

И местные пользователи поделились опытом и советами. "Подождите, вы пока не слышали об общем туалете в коридоре", - написал один из них.

"Позвольте предположить, что это старинный деревянный дом", - спросил другой, добавив, что такие планировки довольно распространены в старых домах.