Фото ⟩ Вспомнить Виктора Цоя: в Таллинне прошел большой концерт памяти рок-музыканта

В Латвии традиционно люди съезжаются к памятнику на место, где погиб рок-артист. В Таллинне же в этих датах обычно проходит большой концерт . На этот раз песни Цоя исполнили такие музыкальные коллективы, как Abraham Kenny, JAVO, Suur Vanker и ряд других.

Напомним, 21 июня на озере Ридели общество Pareiza lieta открыло первый объект из проекта "Интерактивного туристического маршрута" по местам, связанным с Виктором Цоем и группой "Кино". Это информационный стенд на месте последней рыбалки Виктора Цоя.

Рок-музыкан Виктор Цой погиб 15 августа в 1990 году на 35-м километре шоссе Слока - Тукумс. Его автомобиль "Москвич" серого цвета мчался со скоростью около 130 км/ч. В какой-то момент Цой выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус".

В 2000 году на месте автоаварии был установлен памятник Виктору Цою. Ежегодно поклонники музыканта собираются на месте той трагической аварии, чтобы почтить его память и, конечно, исполнить его песни.