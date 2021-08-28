Фото и видео ⟩ Медведи пришли во двор за сливами: в Видземе вновь замечены косолапые

Экс-министр финансов Андрис Вилкс написал в микроблоге Twitter, что медведи у Гауи в направлении Звартавы были замечены во время поедания слив. Свой пост он сопроводил фотографией.

В свою очередь в социальной сети TikTok рассказывают о медведях в Вийциемсе. Как и в первом случае, животные вышли к людям с целью утолить голод - на видео запечатлено, как косолапые рвут сливы в саду у дома.