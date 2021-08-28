Сб, 28.08.2021
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Фото и видео ⟩ Медведи пришли во двор за сливами: в Видземе вновь замечены косолапые

ФОТО: @AndrisVilks

На днях в Видземе вновь были замечены медведи - на этот раз в Вийциемсе Валкского края и в сторону Гауйене возле Звартавы, сообщили очевидцы в социальных сетях. 

Экс-министр финансов Андрис Вилкс написал в микроблоге Twitter, что медведи у Гауи в направлении Звартавы были замечены во время поедания слив. Свой пост он сопроводил фотографией. 

В свою очередь в социальной сети TikTok рассказывают о медведях в Вийциемсе. Как и в первом случае, животные вышли к людям с целью утолить голод - на видео запечатлено, как косолапые рвут сливы в саду у дома. 

##latvija ##lācis ##lauki

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