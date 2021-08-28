Фото и видео ⟩ Медведи пришли во двор за сливами: в Видземе вновь замечены косолапые
На днях в Видземе вновь были замечены медведи - на этот раз в Вийциемсе Валкского края и в сторону Гауйене возле Звартавы, сообщили очевидцы в социальных сетях.
На днях в Видземе вновь были замечены медведи - на этот раз в Вийциемсе Валкского края и в сторону Гауйене возле Звартавы, сообщили очевидцы в социальных сетях.
Экс-министр финансов Андрис Вилкс написал в микроблоге Twitter, что медведи у Гауи в направлении Звартавы были замечены во время поедания слив. Свой пост он сопроводил фотографией.
Lāči nebēdnieki🐻 Zvārtavas pusē pie Gaujas. Nāca plūmes kokā ēst🐻 pic.twitter.com/OqtLL95QAC— Andris Vilks (@AndrisVilks) August 28, 2021
В свою очередь в социальной сети TikTok рассказывают о медведях в Вийциемсе. Как и в первом случае, животные вышли к людям с целью утолить голод - на видео запечатлено, как косолапые рвут сливы в саду у дома.