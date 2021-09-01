Литва для Киркорова закрыта: суд отклонил жалобу исполнителя на запрет въезда

"Решение суда первой инстанции оставлено без изменений", – сказала BNS представитель суда Неринги Лукошявичене.

Это решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Вильнюсский окружной административный суд 14 июня отклонил жалобу российского исполнителя и оставил в силе решение Департамента миграции (ДМ) о запрете въезда в Литву на пять лет.

Киркоров обжаловал это решение и просил отменить постановление Вильнюсского окружного административного суда и принять новое - отменить запрет ДМ.

Вильнюсский окружной административный суд пришел к выводу, что у ДМ было основание признать, что характер действий заявителя позволяет констатировать исходящую от него угрозу для безопасности государства.

Как утверждает суд, Министерство иностранных дел (МИД) Литвы в письме Департаменту миграции указал, что Киркоров является популярным российским исполнителем и продюсером, который в силу своей активной концертной и организационной деятельности оказывает влияние на различные общественные слои в России и других бывших государствах СССР.

Кроме того, его концертная деятельность в зарубежных государствах открыто называется официальными должностными лицами России инструментом "мягкой силы" этой страны, Киркоров постоянно посещает и дает концерты на незаконно оккупированном Россией полуострове Крым, тем самым сознательно отрицая территориальную целостность и суверенитет Украины, а также косвенно оправдывая агрессивные действия Кремля.

Киркоров внесен в "черный список" по просьбе МИД Литвы. По словам министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, этот известный исполнитель своими многократными посещениями аннексированного Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации".

Рассмотрев апелляционную жалобу, суд по существу одобрил заключение суда первой инстанции и указал, что государства вправе контролировать въезд иностранцев и их пребывание на территории государств.

Как указал суд, в действующем в Литве Законе о правовом положении иностранцев закреплено, что гражданину государства-члена Европейского союза (ЕС) и (или) члену его семьи, или другому лицу, которое, в соответствии с правовыми актами ЕС пользуется правом свободного передвижения лиц, может быть запрещен въезд в Литву на срок не более пяти лет только в том случае, если его приезд в Литву и пребывание в ней могут представлять угрозу для безопасности государств или общественного порядка.

У Киркорова гражданства России и Болгарии.

"Как сообщает суд, поведение заявителя, его действия, а также их характер дают основания для вывода о том, что заявитель действительно представляет угрозу для безопасности государства", – объявил суд.

Он полагает, что решение ДМ является оправданным, пропорциональным и необходимым с целью не допустить въезда в Литву лица, пребывание которого нежелательно и расценивается как представляющее угрозу для безопасности государства.

Суд подчеркнул, что заявителю запрещен въезд только в Литву, поэтому его права как гражданина ЕС свободно передвигаться по территории других государств-членов ЕС, осуществлять свою концертную деятельность в них решением спора не ограничено.

Сравнивая свою ситуацию с ситуацией других известных российских политиков и деятелей культуры, которым не запрещен въезд в Литовскую Республику, заявитель утверждал, что подвергается дискриминации.

Однако суд не усмотрел нарушения требования равноправия, констатировав, что, получив надежную и исчерпывающую информацию об исходящей от заявителя угрозе для безопасности государства, ДМ оценил связанные именно с заявителем индивидуальные обстоятельства и справедливо установил основания для запрета на въезд в Литву.

Киркоров внесен в "черный список" по просьбе МИД Литвы. По словам министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, этот известный исполнитель своими многократными посещениями аннексированного Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации".