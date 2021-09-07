Умер сценограф Пугачевой Борис Краснов

По информации издания, Краснов умер в центре паллиативной помощи. До этого художник переболел коронавирусной инфекцией, перенёс инсульт и был прикован к постели из-за паралича и поражения мозга.

Первый инсульт Краснов перенёс в 2011 году после того, как его задержали по подозрению в вымогательстве и попытке рейдерского захвата фирмы, специализирующейся на организации выставок. В 2015 году правоохранительные органы прекратили уголовное преследование Краснова в связи с отсутствием состава преступления.

Борис Краснов родился 22 января 1961 года в Киеве. Он окончил театрально-декорационное отделение факультета живописи Киевского государственного художественного института.

За время своей карьеры он поставил около 170 спектаклей в ведущих театрах бывшего СССР, а в общей сложности осуществил более 3,5 тысячи проектов. Краснов был постановщиком "Рождественских встреч" с Аллой Пугачёвой, а также сотрудничал с Валерием Леонтьевым, Филиппом Киркоровым, Иосифом Кобзоном, Львом Лещенко, Валерием Меладзе, Ларисой Долиной и многими другими артистами.