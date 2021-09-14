Мексиканский рэпер имплантировал в голову золотые цепи вместо волос

"Я хотел сделать что-то новое, неожиданное. Сейчас все красят волосы, но я подумал, что могу попробовать что-нибудь еще. У меня в голове, под кожей, вживлены крючки, к которым прикреплены золотые цепи. Это мои волосы. Золотые волосы.