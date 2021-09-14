Мексиканский рэпер имплантировал в голову золотые цепи вместо волос
Мексиканский рэпер Дэн Сур заявляет, что он первый человек, которому в голову хирургическим путем имплантировали золотые цепочки, напоминающие пряди волос.
Мексиканский рэпер Дэн Сур заявляет, что он первый человек, которому в голову хирургическим путем имплантировали золотые цепочки, напоминающие пряди волос.
Рэпер и продюсер продемонстрировал свой новый "головной убор" почти двум миллионам подписчиков в Instagram.
"Я хотел сделать что-то новое, неожиданное. Сейчас все красят волосы, но я подумал, что могу попробовать что-нибудь еще. У меня в голове, под кожей, вживлены крючки, к которым прикреплены золотые цепи. Это мои волосы. Золотые волосы.
Рэпер перенес операцию по вживлению крючков в апреле этого года. Что ж, благодаря своей уникальной внешности он привлек несколько тысяч новых подписчиков.