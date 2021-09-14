Вт, 14.09.2021
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Леонид Калниньш, генерал-лейтенант

Мексиканский рэпер имплантировал в голову золотые цепи вместо волос

Мексиканский рэпер Дэн Сур заявляет, что он первый человек, которому в голову хирургическим путем имплантировали золотые цепочки, напоминающие пряди волос.

Рэпер и продюсер продемонстрировал свой новый "головной убор" почти двум миллионам подписчиков в Instagram. 

"Я хотел сделать что-то новое, неожиданное. Сейчас все красят волосы, но я подумал, что могу попробовать что-нибудь еще. У меня в голове, под кожей, вживлены крючки, к которым прикреплены золотые цепи. Это мои волосы. Золотые волосы.

Первый рэпер в истории человечества, которому имплантировали золотые волосы", - сказал Дэн Сур.

Рэпер перенес операцию по вживлению крючков в апреле этого года. Что ж, благодаря своей уникальной внешности он привлек несколько тысяч новых подписчиков.


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