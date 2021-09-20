Пн, 20.09.2021
Сегодня, если кто-то хочет после вакцины установить уровень антител и сделать выводы по нему, он должен получить вакцину от гепатита В или дифтерии. Есть только две инфекции, две вакцины, где мы можем оперировать уровнем антител. Даце Завадска, инфектолог
Даце Завадска, инфектолог

Звездные выходные ⟩ Праздник Гарри и Лизы Галкиных, веселье Клавы Коки и лесные прогулки Литвиновой

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как знаменитости провели свой конец недели. Узнай, кто отправился на съемки, а кто был в жюри на КВН.

Вера Брежнева колдовала над волосами

Алла Пугачева и Максим Галкин праздновали 8-летие Лизы и Гарри

Ксения Собчак сексуально присела на лестницу

Лена Темникова обнималась с котиком

Андрей Мерзликин встретил коллегу

Яне Кошкиной подарили огромный букет

Полина Гагарина провела вечер с детьми

Анна Заворотнюк посетила Большой театр

Ксения Бородина собралась в путешествие

Татьяна Мингалимова была на премьере фильма "Дюна"

Катерина Шпица сделала новую прическу

Кристина Орбакайте посетила премьеру спектакля сына Никиты

Анфиса Чехова выбрала интересное место для позирования

Мария Горбань вернулась к работе

Ольга Серябкина гуляла на природе и даже нашла боровик

Ким Кардашьян и ее черный наряд

Сергей Лазарев купался

Рената Литвинова гуляла в осеннем лесу

Юлианна Караулова наслаждалась морем, солнцем и пляжем

Ида Галич тоже отправилась в отпуск

Филипп Киркоров поздравил Анну Нетребко с 50-летием

Наташа Королева и Тарзан отдыхали на курорте в Турции

Кети Топурия примерила новый наряд

Элегантная Равшана Куркова

Татьяна Брухунова гуляла по Питеру

Гости на торжестве в честь дня рождения Лизы и Гарри Галкиных

Настя Каменских ловила солнце

Ира Смелая фотографировала бэкстейдж

Настя Ивлеева провела выходные с подругой

Анна Семенович нежилась в кровати

Как вам почти кровавая фотосессия Кристины Асмус для промо нового спектакля?

Соня Таюрская показывала подписчикам, как готовится к съемкам

Ирина Дубцова была на шоу "Ты - супер!"

Тимати выбирал сумку

Анна Седокова играла на рояле

Ани Лорак тоже решилась на прогулку по городу

Клава Кока снимала TikTok-ролики

Светлана Лобода была в жюри на КВН


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