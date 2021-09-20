Звездные выходные ⟩ Праздник Гарри и Лизы Галкиных, веселье Клавы Коки и лесные прогулки Литвиновой

Татьяна Мингалимова была на премьере фильма "Дюна"

Катерина Шпица сделала новую прическу

Кристина Орбакайте посетила премьеру спектакля сына Никиты

Анфиса Чехова выбрала интересное место для позирования

Мария Горбань вернулась к работе

Ольга Серябкина гуляла на природе и даже нашла боровик

Ким Кардашьян и ее черный наряд

Сергей Лазарев купался

Рената Литвинова гуляла в осеннем лесу

Юлианна Караулова наслаждалась морем, солнцем и пляжем

Ида Галич тоже отправилась в отпуск

Филипп Киркоров поздравил Анну Нетребко с 50-летием

Наташа Королева и Тарзан отдыхали на курорте в Турции

Кети Топурия примерила новый наряд

Элегантная Равшана Куркова

Татьяна Брухунова гуляла по Питеру

Гости на торжестве в честь дня рождения Лизы и Гарри Галкиных

Настя Каменских ловила солнце

Ира Смелая фотографировала бэкстейдж

Настя Ивлеева провела выходные с подругой

Анна Семенович нежилась в кровати

Как вам почти кровавая фотосессия Кристины Асмус для промо нового спектакля?

Соня Таюрская показывала подписчикам, как готовится к съемкам

Ирина Дубцова была на шоу "Ты - супер!"

Тимати выбирал сумку

Анна Седокова играла на рояле

Ани Лорак тоже решилась на прогулку по городу

Клава Кока снимала TikTok-ролики