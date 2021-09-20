Звездные выходные ⟩ Праздник Гарри и Лизы Галкиных, веселье Клавы Коки и лесные прогулки Литвиновой
Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как знаменитости провели свой конец недели. Узнай, кто отправился на съемки, а кто был в жюри на КВН.
Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как знаменитости провели свой конец недели. Узнай, кто отправился на съемки, а кто был в жюри на КВН.
Вера Брежнева колдовала над волосами
Алла Пугачева и Максим Галкин праздновали 8-летие Лизы и Гарри
Ксения Собчак сексуально присела на лестницу
Лена Темникова обнималась с котиком
Андрей Мерзликин встретил коллегу
Яне Кошкиной подарили огромный букет
Полина Гагарина провела вечер с детьми
Анна Заворотнюк посетила Большой театр
Ксения Бородина собралась в путешествие
Татьяна Мингалимова была на премьере фильма "Дюна"
Катерина Шпица сделала новую прическу
Кристина Орбакайте посетила премьеру спектакля сына Никиты
Анфиса Чехова выбрала интересное место для позирования
Мария Горбань вернулась к работе
Ольга Серябкина гуляла на природе и даже нашла боровик
Ким Кардашьян и ее черный наряд
Сергей Лазарев купался
Рената Литвинова гуляла в осеннем лесу
Юлианна Караулова наслаждалась морем, солнцем и пляжем
Ида Галич тоже отправилась в отпуск
Филипп Киркоров поздравил Анну Нетребко с 50-летием
Наташа Королева и Тарзан отдыхали на курорте в Турции
Кети Топурия примерила новый наряд
Элегантная Равшана Куркова
Татьяна Брухунова гуляла по Питеру
Гости на торжестве в честь дня рождения Лизы и Гарри Галкиных
Настя Каменских ловила солнце
Ира Смелая фотографировала бэкстейдж
Настя Ивлеева провела выходные с подругой
Анна Семенович нежилась в кровати
Как вам почти кровавая фотосессия Кристины Асмус для промо нового спектакля?
Соня Таюрская показывала подписчикам, как готовится к съемкам
Ирина Дубцова была на шоу "Ты - супер!"
Тимати выбирал сумку
Анна Седокова играла на рояле
Ани Лорак тоже решилась на прогулку по городу
Клава Кока снимала TikTok-ролики
Светлана Лобода была в жюри на КВН