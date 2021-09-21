Вт, 21.09.2021
Во вторник мы положим правительству план быстрых и решительных действий Янис Цитсковскис о пересмотре ограничений
Янис Цитсковскис о пересмотре ограничений

Сегодня правительство рассмотрит меры по ограничению Covid-19

Люди в медицинских масках в общественном транспорте ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Сегодня на заседании правительство концептуально примет решение о мерах безопасности для сдерживания Covid-19, сообщил вчера журналистам после заседания правительственных партий председатель парламентской фракции "Для развития/За" Юрис Пуце.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш сказал, что на заседании правительства планируется заслушать экспертов по необходимым мерам безопасности, режиму тестирования и обязательной вакцинации для определенных профессий.

Премьер подчеркнул, что эти шаги связаны с тем, чтобы не тормозить экономическое развитие.

Отвечая на вопрос о том, каковы конкретно могут быть возможные ограничения, Пуце заявил, что такие вопросы не решаются в коалиции по политическим соображениям, и необходимо дождаться заключения экспертов.

По словам политика, Минздрав сделает доклад по этому вопросу на открытом

заседании правительства, где можно будет услышать аргументы и мнения экспертов.

Также правительство сегодня рассмотрит план Минздрава о содействии вакцинации и доклад о ревакцинации, то есть дополнительных прививках от Covid-19.


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