Сегодня правительство рассмотрит меры по ограничению Covid-19

Премьер-министр Кришьянис Кариньш сказал, что на заседании правительства планируется заслушать экспертов по необходимым мерам безопасности, режиму тестирования и обязательной вакцинации для определенных профессий.

Премьер подчеркнул, что эти шаги связаны с тем, чтобы не тормозить экономическое развитие.

Отвечая на вопрос о том, каковы конкретно могут быть возможные ограничения, Пуце заявил, что такие вопросы не решаются в коалиции по политическим соображениям, и необходимо дождаться заключения экспертов.

По словам политика, Минздрав сделает доклад по этому вопросу на открытом

заседании правительства, где можно будет услышать аргументы и мнения экспертов.