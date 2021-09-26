Совет по конкуренции начал расследование возможного картеля в дорожном строительстве

В решении суда о обыске поясняется, что строители дороги, возможно, обменивались коммерческой конфиденциальной информацией и согласовали условия участия в тендерах, организованных Латвийской государственной дорогой и Управлением дорожного движения Рижской думы. Период, в течение которого могло иметь место несанкционированное соглашение, не указывается. В решении упоминаются еще две дорожно-строительные компании - A.C.B. 8 CBR, принадлежащая группе компаний, и Yit Infra Latvija, принадлежащая Финляндии. Все семь компаний входят в десятку крупнейших производителей дорог и мостов по обороту.

Оценки, сделанные Nekā personīga за последние шесть лет, показывают, что члены предполагаемого дорожно-строительного картеля участвовали в государственных закупках на общую сумму 2 миллиарда 367 миллионов евро. (2 367 878 ​​466).

Самая крупная закупка для Latvijas valsts ceļi была сделана для дороги Рига - Сигулда - граница Эстонии. Его выиграли два участника A.C.B и Binders. Сумма закупки 38 млн.

Подозрительно выглядит закупка Департамента движения Рижской думы путепровода над железнодорожными путями Рига - Скулте с подъездными путями. На конкурс претендуют всего два участника. Победителем становится ассоциация, у которой также есть Binders, но другой участник конкурса - ассоциация с A.C.B. отклонен, потому что он забыл добавить техническую спецификацию. Сумма контракта - 35 миллионов.

Ремонт дорог и мостов в основном оплачивается из европейских фондов. Если Совет по конкуренции получит признание картеля, то проигравшие также становятся покупателями. Потому что Европейский Союз категорически против мошенничества. Он требует возврата 10 процентов от суммы, если член картеля участвовал в закупках, 25 процентов, если в тендере участвовали только члены картеля, и 100%, если заказчик также участвовал в переговорах о закупках со строителями.

Ассоциация крупных городов встревожена, узнав, какой объем закупок ведется и какие контракты в настоящее время заключаются крупными муниципалитетами с дорожными строителями. Чтобы избежать любых рисков, ассоциация недавно встретилась с Советом по конкуренции и надзорными органами.

Открытие крупнейшего на сегодняшний день строительного картеля обошлось правительству и местным властям в 18 миллионов евро. Совет по конкуренции оштрафовал картель на 10 крупных строительных флагов.

Среди них:

Merks,

Skonto būve,

Velve,

Re & Re,

LNK Industries,

Arčers.

Всего было известно о 77 объектах, из которых 47 также были профинансированы из европейских фондов. Центральное агентство по финансам и контрактам планирует отправить определенные суммы, которые будут взысканы к середине октября.

А что в Рижской думе?