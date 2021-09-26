Вс, 26.09.2021
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Даце Гайле, аналитик данных отдела прогнозов и климата LVĢMC

Совет по конкуренции начал расследование возможного картеля в дорожном строительстве

Строительство. Иллюстративное фото ФОТО: ekrānuzņēmums

В этом году компания узнала о крупном строительном картеле. Десять гигантов отрасли были оштрафованы на миллионы и временно лишены права участвовать в государственных и муниципальных закупках. Это решение оспорили практически все строители. Передаче Nekā personīga стало известно, что Совет по конкуренции подозревает, что и между крупными участниками дорожного строительства ведется конкурс. Этим летом обыски прошли в пяти компаниях.

Открытие уже зарекомендовавшего себя картеля нанесло миллионы убытков государству и местным властям в проектах, поддерживаемых Европой. Однако до вступления решения суда в силу заказчики не знают, как поступать с уже начатыми проектами и разрешать ли картелям вообще участвовать в новых тендерах. В течение нескольких месяцев обе стороны, а также Министерство экономики и финансов молчали о нарастающем скандале в новом расследовании Совета по конкуренции.

О том, что у следственных органов были подозрения в сговоре по крупным заказам между строительными компаниями, можно было предположить несколько лет. Потому что строители с 2015 года один за другим стали терять сертификаты промышленной безопасности и больше не могли участвовать в строительстве военных объектов. Для строительства дорог таких специальных разрешений не требуется. В своих программах Nekā personīga неоднократно высказывала подозрения о договорных конкурсах на многомиллионные дорожные проекты.

Подозрительный закупки 

Известно, что Совет по конкуренции, наконец, этим летом начал расследование возможного дорожно-строительного картеля. С санкциями суда Видземского предместья города Риги 9 июня в пяти строительных компаниях были проведены обыски - A.C.B, входящие в группу компаний АО A.C.B, CBF SIA Binders, АО Ceļu pārvaldē, SIA Strabag и SIA Saldus ceļiniekā.

В решении суда о обыске поясняется, что строители дороги, возможно, обменивались коммерческой конфиденциальной информацией и согласовали условия участия в тендерах, организованных Латвийской государственной дорогой и Управлением дорожного движения Рижской думы. Период, в течение которого могло иметь место несанкционированное соглашение, не указывается. В решении упоминаются еще две дорожно-строительные компании - A.C.B. 8 CBR, принадлежащая группе компаний, и Yit Infra Latvija, принадлежащая Финляндии. Все семь компаний входят в десятку крупнейших производителей дорог и мостов по обороту.

Оценки, сделанные Nekā personīga за последние шесть лет, показывают, что члены предполагаемого дорожно-строительного картеля участвовали в государственных закупках на общую сумму 2 миллиарда 367 миллионов евро. (2 367 878 ​​466).

Самая крупная закупка для Latvijas valsts ceļi была сделана для дороги Рига - Сигулда - граница Эстонии. Его выиграли два участника A.C.B и Binders. Сумма закупки 38 млн.

Подозрительно выглядит закупка Департамента движения Рижской думы путепровода над железнодорожными путями Рига - Скулте с подъездными путями. На конкурс претендуют всего два участника. Победителем становится ассоциация, у которой также есть Binders, но другой участник конкурса - ассоциация с A.C.B. отклонен, потому что он забыл добавить техническую спецификацию. Сумма контракта - 35 миллионов.

Ремонт дорог и мостов в основном оплачивается из европейских фондов. Если Совет по конкуренции получит признание картеля, то проигравшие также становятся покупателями. Потому что Европейский Союз категорически против мошенничества. Он требует возврата 10 процентов от суммы, если член картеля участвовал в закупках, 25 процентов, если в тендере участвовали только члены картеля, и 100%, если заказчик также участвовал в переговорах о закупках со строителями.

Ассоциация крупных городов встревожена, узнав, какой объем закупок ведется и какие контракты в настоящее время заключаются крупными муниципалитетами с дорожными строителями. Чтобы избежать любых рисков, ассоциация недавно встретилась с Советом по конкуренции и надзорными органами.

Открытие крупнейшего на сегодняшний день строительного картеля обошлось правительству и местным властям в 18 миллионов евро. Совет по конкуренции оштрафовал картель на 10 крупных строительных флагов.

Среди них:

  • Merks,
  • Skonto būve,
  • Velve,
  • Re & Re,
  • LNK Industries,
  • Arčers. 

Всего было известно о 77 объектах, из которых 47 также были профинансированы из европейских фондов. Центральное агентство по финансам и контрактам планирует отправить определенные суммы, которые будут взысканы к середине октября.

А что в Рижской думе?

Во время правления Нила Ушакова Рижская дума реализовала шесть строительных проектов, софинансируемых европейскими фондами, в которых влияние картеля уже проявилось. В прошлом к ​​Дворцу культуры ВЭФ применялась 10-процентная поправка, поэтому CFLA больше не может вычитать дополнительные 10 процентов за этот объект. Однако доказанный скандал с картелем обошелся Рижскому самоуправлению в 4 миллиона. Дума должна будет их вернуть. Кроме того, Рижская дума также подсчитывает, не было ли повышения цен в этих согласованных тендерах. Все эти деньги горсовет планирует вернуть у строителей. А теперь подписан договор с юридической фирмой TGS Baltic, которая готовит иски в суд от имени муниципалитета. Аудиторы KPMG, с другой стороны, оценивают, как муниципалитет может сделать свои закупки более безопасными.

Доказанное Советом по конкуренции участие в картеле пока не мешает строительным компаниям участвовать в других закупках. Потому что решение Совета по конкуренции еще не вступило в силу и нужно ждать окончательного решения суда.

Взыскание CFLA у бенефициаров будет возможно только после завершения судебного разбирательства и если решение будет в пользу Совета по конкуренции. Но бывают исключения. В октябре CFLA запросит у Лиепайской региональной больницы и Рижского самоуправления денег для создания Нового корпуса естественных наук классической гимназии и Золитудской гимназии. Общая сумма - более 2 миллионов. (2 431 097 евро). Застройщиком этих проектов была компания Velve. Velve не подает в суд на Совет по конкуренции и допускает нарушения.

Что еще известно?

Марис Мартинсонс, имеющий прямое отношение к Velvi, был одним из главных инициаторов тайного картеля. Компания участвовала в картеле более 6 лет. Мартинсонс не сотрудничал с Советом по конкуренции, вообще отказался встречаться со следователями и был оштрафован за это в августе прошлого года. Тем не менее, Совет по конкуренции поверил новому правлению Velve, что компания внесла организационные улучшения и не допустит дальнейшего искажения конкуренции. Несмотря на запрет Velve на участие в государственных и муниципальных тендерах в течение года, Совет по конкуренции на прошлой неделе восстановил репутацию строительной компании.

Несмотря на то, что поддержка надзорных органов по вопросам конкуренции в отношении Velvе имеет силу закона, руководитель Бюро по надзору за закупками считает, что закупающий орган вправе выбирать, допускать ли этого члена картеля к своим тендерам. Об истинном желании улучшения свидетельствует то, возместит ли Velve убытки, нанесенные Лиепайской региональной больнице и Рижской думе.

25 августа Государственная недвижимость подписала договор с Velvе на пять миллионов. На тот момент решения Совета по конкуренции о восстановлении авторитета этой компании еще не было принято.


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