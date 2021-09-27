Фото ⟩ Гран-при "Формулы-1" в Сочи

Семикратный чемпион "Формулы-1" Хэмилтон победил в Сочи в пятый раз в карьере. Ранее британец побеждал в 2014, 2015, 2018 и 2019 годах. Вторым оказался представитель Нидерландов Макс Ферстаппен из Red Bull. Третьим к финишу пришёл испанец Карлос Сайнс из Ferrari.