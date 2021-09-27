Пн, 27.09.2021
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Янис Айзпорс, руководитель отдела коммуникации Министерства образования и науки о масках в школах

Фото ⟩ Гран-при "Формулы-1" в Сочи

В минувшее воскресенье в Сочи прошёл этап гонок "Формула-1". Победителем соревнований стал британский автогонщик Льюис Хэмилтон из команды МсLaren. Эта победа стала для него сотой в карьере.

Семикратный чемпион "Формулы-1" Хэмилтон победил в Сочи в пятый раз в карьере. Ранее британец побеждал в 2014, 2015, 2018 и 2019 годах. Вторым оказался представитель Нидерландов Макс Ферстаппен из Red Bull. Третьим к финишу пришёл испанец Карлос Сайнс из Ferrari.

Сочи принимал российский этап гонок "Формулы-1" в восьмой раз.


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