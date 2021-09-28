Видео ⟩ Прямо во время службы в Екабпилсе машина врезалась в кирпичную ограду церкви

В воскресенье в 9:40 во время богослужения в Крустпилсской православной церкви Св. Николая водитель автомобиля BMW врезался и снес ограду вокруг здания. Возможно, водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и не смогу управиться с управлением.

Интересно, что в церкви никто не услышал шум, в то время как жители близжайших домой, слышали все отчетливо и даже успели зафиксировать происшествие.

Полиции уже удалось просмотреть записи видеокамеры, на которых запечатлен беглец, более того владелец разбившегося BMW уже побывал в полиции.

Старший инспектор Управления дорожного надзора Государственной полиции Земгальского края Салвис Озолиньш, отмечает, что правонарушителю грозит штраф в размере 700 евро за побег с места происшествия, а также лишение водительских прав на срок в два года.

Страховщики также хотят вернуть деньги на ремонт церковной ограды. В свою очередь, в беседах с местными жителями выяснилось, что это отнюдь не первая авария на этом месте, в том числе с финиширование в ​​церковную ограду.

Женщина по имени Лариса отметила, что перекресток довольно опасен. Он сложен для грузовиков, которые ездят по этой относительно узкой улице, а водители не хотят соблюдать ограничение скорости 30 км/ч.