Вт, 28.09.2021
Менеджмент вывел свои активы в пользу Гусельникова, но Тамраз не вложил свои активы. Это был очень странный поступок. Август Ханнинг, бывший член правления PNB Banka
Август Ханнинг, бывший член правления PNB Banka

ФОТО ⟩ Легенда UFC Ронда Роузи стала мамой

Ронда Роузи ФОТО: USA Today Sports/Scanpix

Бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи в своём Instagram объявила о рождении дочери.

Девочку назвали Лаакеа Макалапуаокаланипу Браун. Отцом ребёнка стал 39-летний супруг звезды смешанных единоборств боец ММА Трэвис Браун.

За время своей карьеры в ММА Роузи одержала 12 побед, а в своих последних двух поединках потерпела поражения от Холли Холм и Аманды Нунис. После этого американка решила завершить профессиональную карьеру в смешанных единоборствах.

В 2018 году Роузи дебютировала в рестлинге и стала чемпионкой, завоевав пояс чемпионки WWE. Американка проиграла лишь в своём последнем поединке перед уходом из организации и последующим объявлением о беременности.

На счету американки также несколько работ в известных кинокартинах, таких как "Неудержимые 3" (2014), "Форсаж 7" (2015) и "22 мили" (2018).


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