ФОТО ⟩ Легенда UFC Ронда Роузи стала мамой

Девочку назвали Лаакеа Макалапуаокаланипу Браун. Отцом ребёнка стал 39-летний супруг звезды смешанных единоборств боец ММА Трэвис Браун.

За время своей карьеры в ММА Роузи одержала 12 побед, а в своих последних двух поединках потерпела поражения от Холли Холм и Аманды Нунис. После этого американка решила завершить профессиональную карьеру в смешанных единоборствах.

В 2018 году Роузи дебютировала в рестлинге и стала чемпионкой, завоевав пояс чемпионки WWE. Американка проиграла лишь в своём последнем поединке перед уходом из организации и последующим объявлением о беременности.