ФОТО ⟩ Легенда UFC Ронда Роузи стала мамой
Бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи в своём Instagram объявила о рождении дочери.
Бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи в своём Instagram объявила о рождении дочери.
Девочку назвали Лаакеа Макалапуаокаланипу Браун. Отцом ребёнка стал 39-летний супруг звезды смешанных единоборств боец ММА Трэвис Браун.
За время своей карьеры в ММА Роузи одержала 12 побед, а в своих последних двух поединках потерпела поражения от Холли Холм и Аманды Нунис. После этого американка решила завершить профессиональную карьеру в смешанных единоборствах.
В 2018 году Роузи дебютировала в рестлинге и стала чемпионкой, завоевав пояс чемпионки WWE. Американка проиграла лишь в своём последнем поединке перед уходом из организации и последующим объявлением о беременности.
На счету американки также несколько работ в известных кинокартинах, таких как "Неудержимые 3" (2014), "Форсаж 7" (2015) и "22 мили" (2018).